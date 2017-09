Devasta ''María'' islas del Caribe

(AP)

El huracán “María” dejó al menos 15 muertos y 20 desaparecidos tras su paso por la isla de Dominica el lunes por la noche, informó el primer ministro, Roosevelt Sjkerrit; mientras que en Puerto Rico se reportó al menos un muerto. Es probable que un número real de muertos se conozca en los próximos días.



Sjkerrit, quien tuvo que ser rescatado durante la madrugada del martes tras perder el techo de su casa, aseguró que era un milagro que el número de víctimas rondara apenas los cientos. “La Isla va a necesitar toda la ayuda que el mundo tiene que ofrecerles”, aseguró, tras declarar el estado de emergencia.



Hartley Henry, asesor principal del mandatario, aseguró que el país había quedado devastado.



“El país está aturdido, sin electricidad y sin agua potable, como resultado de las tuberías destruidas en la mayor parte de las comunidades”, escribió en su cuenta de Facebook.



DESPREVENIDOS



En San Juan, la capital de Puerto Rico, enormes eucaliptos cayeron cuadra por medio sobre una arteria principal de bares, restaurantes y cafés, algunos de los cuales sufrieron daños. Frente a un edificio de apartamentos, Adrián Pacheco, un operador de turismo de 40 años, relató que pasó ocho horas acurrucado en el hueco de una escalera con otras 100 personas cuando el huracán arrancó los postigos y derribó tres balcones.



“Creo que la gente no preveía que la tormenta llegaría de esta manera”, dijo. “Puesto que Irma en realidad no sucedió, pensaban que con María sería lo mismo”.



El huracán “Irma”, que rozó Puerto Rico el 6 de septiembre, dejó a más de un millón de personas a oscuras, pero no causó víctimas ni grandes daños como en otras islas. “María”, en cambio, arrancó ventanas, convirtió calles en ríos y destruyó cientos de viviendas.