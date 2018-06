Una rata se introdujo a un cajero y se comió miles de dólares

(GH)

At least one money-hungry rat broke into an ATM in India and chewed through nearly $18,000 in cash. https://t.co/exT3GW3B7I pic.twitter.com/VVfbgLivny — CNBC (@CNBC) 22 de junio de 2018

Lord Ganeshas Vehicle ( Rats) help Modi Government by destroying all the Black Money that was generated after demonetization!



Jai Ganesha! Now no black money left in India!! pic.twitter.com/DHQhOIZchW — Keerthi🌹 (@TheDesiEdge) 19 de junio de 2018

Cuando finalmente se llamó a los técnicos bancarios en India para que investigaran por qué un cajero automático (ATM) no había estado funcionando durante días, comenzaron a sospechar sobre una rata.Lo que encontraron en el cajero automático fueron casi 18 mil dólares en billetes de rupias indias y un roedor muerto que de alguna manera eludió la cámara de seguridad de la máquina para su próxima y última comida, dijo el jueves un funcionario del Banco Estatal de India (SBI)."El cajero automático estuvo fuera de servicio durante unos días y cuando nuestros técnicos abrieron el kiosco, nos sorprendió encontrar billetes triturados y una rata muerta", dijo Chandan Sharma, gerente de la sucursal de SBI en la ciudad de Tinsukia en el estado de Assam, cita Reuters SBI es el banco más grande de India con más de 50 mil cajeros automáticos repartidos por todo el país.La mayoría de los cajeros automáticos en India tienen una cámara de circuito cerrado instalada para una mayor seguridad.