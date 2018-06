Niña migrante que apareció en la revista TIME no fue separada de su mamá, afirma su padre

(El Universal)

La niña hondureña que llora dramáticamente con una chaqueta rosada frente al presidente estadounidense, Donald Trump, en una próxima portada de la revista Time no fue separada de su madre en la frontera con Estados Unidos, dijo a Reuters un hombre que dice ser el padre de la menor.



La poderosa fotografía original, tomada en el lugar de detención por el fotógrafo de Getty Images John Moore, se convirtió en una de las imágenes icónicas de la cobertura mediática sobre la separación de familias por parte del Gobierno de Trump.



Decenas de periódicos y revistas de todo el mundo publicaron la imagen, aumentando la ola de indignación que llevó a Trump a dar marcha atrás el miércoles y decir que las familias ya no serían separadas.



"Mi niña ha sido símbolo de esa situación de separación de los niños en la frontera de Estados Unidos. Ha tocado, tal vez, el corazón del presidente Trump", dijo a Reuters Denis Valera.



El padre agregó que la niña y su madre, Sandra Sánchez, fueron detenidas juntas en la ciudad fronteriza de McAllen, Texas, donde Sánchez solicitó asilo, y que no fueron separadas.



La vicecanciller hondureña, Nelly Jerez, confirmó la versión del hombre.



Varela dijo que estaba impresionado y dolido cuando vio por primera vez la foto de su hija llorando en la televisión.



"Le rompe el corazón a cualquiera (...) triste con dolor por lo que ella estaba pasando por ese momento", declaró.



La foto fue utilizada en una campaña de Facebook que recaudó más de 17 millones de dólares en donaciones para RAICES, una organización sin fines de lucro con sede en Texas que brinda servicios de defensa legal a inmigrantes y refugiados.



La política de inmigración de "cero tolerancia" de Trump ha llevado a la separación de dos mil 342 niños de sus padres en la frontera entre México y Estados Unidos entre el 5 de mayo y el 9 de junio.



Videos de menores separados de sus padres y sentados en jaulas, junto a una cinta de audio donde se escuchaban niños llorando, desataron la ira mundial hacia la iniciativa de Trump.