Abrirá EU bases militares para niños migrantes

McALLEN, TEXAS(AP)

El Pentágono habilitará espacio en sus bases militares para albergar hasta a 20 mil niños migrantes que sean detenidos tras haber cruzado ilegalmente la frontera Sur de Estados Unidos sin compañía de un adulto, indicó ayer un portavoz.



El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés) hizo una solicitud para los espacios -en medio de un creciente enfrentamiento político sobre los migrantes detenidos- que fue aceptada por el Departamento de Defensa, reveló Jamie Davis, teniente coronel del Ejército y portavoz del departamento.



En un memorándum a miembros del Congreso, el Pentágono indicó que le solicitaron tener listas las instalaciones para julio y hasta fin de año.



Señaló que personal o contratistas del HHS "proporcionarán todos los cuidados para los niños", incluida la supervisión, alimentos, ropa, servicios médicos, transportación y otras necesidades diarias.



El HHS ha evaluado las instalaciones de cuatro bases militares, pero el Pentágono dijo que no le han informado cuál de las cuatro se usará, en caso de que se requiera alguna. Agregó que no tendrá una participación directa en la administración de los albergues temporales, los cuales serán operados por el HHS.



CRUZAN POR NOGALES SIETE NIÑOS NO ACOMPAÑADOS

NOGALES, SONORA (GH).- Un total de siete menores migrantes no acompañados cruzaron ayer por la mañana hacia los Estados Unidos por la garita Dennis DeConcini, con la intención de obtener asilo humanitario.



Los menores, originarios de Centroamérica, se entregaron a oficiales de la Aduana para iniciar con este procedimiento y de ser aceptados, podrían obtener un documento para que avalara su estatus migratorio en territorio estadounidense.



"Pasaron en la mañana, yo creo que ya no va haber más este día", platicó una mujer migrante que se encontraba entre una de las dos líneas peatonales de este puerto fronterizo.



A diferencia de hace un mes y medio, cuando decenas de personas arribaron a la garita con el fin de entregarse a los oficiales de la Aduana y solicitar asilo humanitario, ayer el lugar lucía desierto.