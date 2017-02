Madre comparte foto desgarradora de su hijo luchando contra el cáncer

HERMOSILLO, Sonora(GH)

“Para aquellos que pelean contra el cáncer y sufren la quimioterapia. Para cualquiera que atraviesa por esta horrible enfermedad. Esto se va a poner real, realmente duro y rápido. Esta foto que publico es de esta mañana y antes de que griten y lloren ‘por qué ella publicaría una foto de él en pañales’ ¡Qué indecencia! Pues bien, primero esta imagen no muestra nada más que alguien en traje de baño y segundo la vida no siempre es políticamente correcta, no siempre es bonita y esto es real. El cáncer destruye a una persona”.



Esto sucedió en la mañana después de llevar a Drake al baño. Sí, usa pañales porque el 75% de las veces no puede controlar sus hábitos cuando se trata de ir al baño. Él está demasiado flaco porque tengo que rogarle que coma un solo grano de comida o un vaso de agua durante el día. Esto es tener a tu hijo durmiendo contigo en la noche porque está asustado de que pase algo y esté solo. Y cuando dice que pase algo se refiere a morir.



Esto es tener conversaciones en la mitad de la noche con un niño de 10 años que se pregunta si cuando muera irá al cielo y podrá ver a su papá allí, hablar y jugar con él. Esto es él extremadamente débil para salir de la cama o con la necesidad de que alguien lo lleve en una silla de ruedas. Es él quedándose dormido mientras alguien le habla porque está exhausto.



Esto es Drake vomitando cada medicamento que le doy porque su estómago está vacío, a excepción de la cucharada de yogur que le di junto a sus píldoras. Es él tomando 44 píldoras de quimioterapia en cuestión de 24 horas. Es él diciéndome ‘mami, no lo voy a lograr’. Es él negándose a ser tocado porque le duele mucho y usando morfina para poder pasar el día. Es él diciéndome que está asustado y piensa que no llegará a su cumpleaños número once.



Esto soy yo diciéndole que seguiré peleando por él cuando él no pueda más. Esto somos él y yo, nuestro mundo.

Un mensaje escrito en Facebook de la madre de un niño en Texas que lucha contra el cáncer se ha vuelto viral.Drake, de 10 años, fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda (célula B de ALL) en septiembre de 2012, y ahora está luchando contra la enfermedad por segunda vez.El pasado miércoles, la madre de Drake, Jessica Medinger, compartió una imagen desgarradora en la página de Facebook de "Stinky Joe's # 1 Pit Crew", que sigue a la lucha de su hijo contra el cáncer. La imagen muestra a Drake, claramente en el dolor mientras se inclina sobre el inodoro en un cuarto de baño.El post de Facebook de Jessica ha sido compartido más de 58 mil veces y tiene más de 87 mil Me Gusta.Tras el mensaje viral de la madre, Drake fue ingresado en el hospital por deshidratación y otros problemas, informa Fox News Tras el mensaje viral de la madre, Drake fue ingresado en el hospital por deshidratación y otros problemas."Está en un dolor extremo y todavía no come ni bebe", dijo. "También comenzarán la terapia física para ayudar a recuperar la fuerza en sus caderas y piernas, y construir su resistencia. Por favor, tenga la seguridad de que yo, su familia y su equipo de profesionales de la salud estamos haciendo todo lo posible para ayudarlo y mejorarlo".