Cuba niega visa a secretario general de la OEA

LA HABANA(AP )

El gobierno cubano negó el ingreso a la isla del secretario general de la OEA, quien había sido invitado por un grupo disidente para recibir un premio, informó el propio funcionario en una carta divulgada el miércoles por el organismo hemisférico.Luis Almagro, secretario de la Organización de Estados Americanos, señaló en la misiva que el gobierno cubano le negó una visa en su calidad de funcionario del organismo y tampoco le permitió ingresar con su pasaporte uruguayo, una nacionalidad que dijo no requiere visado.Almagro tenía previsto viajar a Cuba para recibir un premio en honor a Oswaldo Payá, un disidente cubano fallecido en 2012. El cónsul de Cuba en Washington y su primer secretario convocaron la semana pasada a un funcionario de la OEA y le dijeron que estaban sorprendidos por el motivo de la visita y que no iban a otorgarle la visa, según el recuento de la carta.Las autoridades cubanas también manifestaron "el 'asombro' por el involucramiento del secretario general de la OEA en actividades anti-cubanas", señaló Almagro en la carta dirigida a Rosa María Payá, hija del disidente y quien le entregaría el premio.El anuncio del titular de la OEA sobre su impedimento para ir a Cuba ocurre un día después de que el ex presidente mexicano Felipe Calderón y la ex ministra chilena Mariana Aylwin aseguraran que también les habían negado una visa para asistir a la ceremonia de premiación.La hija de Payá dijo la víspera a The Associated Press que con o sin la presencia del secretario de la OEA se hará la entrega del galardón en la casa a donde vivía su padre en La Habana.