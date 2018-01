Llegó a EU de niño y ahora que es médico le cae la migra

MICHIGAN, Estados Unidos(GH)

Un médico del hospital Kalamazoo, Michigan, llegó a Estados Unidos cuando era niño y la semana pasada fue detenido en su casa y recluido tras las rejas por agentes de migración.

Los hechos ocurrieron el martes de la semana pasada cuando los agentes policiacos arrestaron a Lukasz Niec, de 43 años, por dos delitos menores cuando estaba en secundaria: destrucción maliciosa de propiedad y recepción de bienes robados. Su esposa dijo que se declaró culpable y que se le dijo entonces que sus declaratorias no serían usadas para su deportación, por lo que pertenece en la cárcel del condado.



The Associated Press envió un mensaje electrónico el lunes al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas para conocer su comentario. Una grabación dijo que los empleados de asuntos públicos de la agencia no estaban trabajando debido al cierre del gobierno.