Se derraman millones de litros de aguas residuales en costa Central de California

LOS ÁNGELES, California(AP)

Casi 5 millones de galones de aguas residuales se derramaron en el océano en la costa Central de California después de que un filtro en una planta de tratamiento de agua se atascó y el sistema informático no hizo sonar la alarma, dijo un funcionario el lunes, obligando a cerrar varias playas populares.El derrame en la instalación en la ciudad de Marina comenzó la noche del viernes y un operador lo detuvo unas ocho horas más tarde el sábado por la mañana, edclaró el gerente general de Monterey One Water, Paul Sciuto."Varias alarmas no llegaron al operador debido a una falla de las comunicaciones de la computadora, pero todavía no sabemos qué las causó", dijo.Los funcionarios de salud ambiental cerraron al menos siete playas, muchas con arenas plateadas o afloramientos rocosos que ofrecen hermosas vistas y están ocupadas con surfistas, paseantes de perros y excursionistas.Se sientan en una península que incluye las ciudades de Pebble Beach, Monterey y Carmel, que atraen a turistas y golfistas de todo el mundo.Entre los más populares se encuentra Lovers Point, un lugar popular para bodas que también se usa para la pesca, la natación y los deportes acuáticos.Se tomaron muestras de laboratorio el domingo para determinar si el área a unas 110 millas (160 kilómetros) al Sur de San Francisco es segura, y los resultados se esperan este lunes, dijo Sciuto.Si llueve en el área del Condado de Monterey dijo que enviará un aviso para todas las playas de la zona, informando a las personas que no entren en contacto con el agua del mar durante tres días después de una tormenta, incluso si los resultados de laboratorio son negativos para los contaminantes.