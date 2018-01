EU: Niño de 9 años pierde la vida tras recibir disparos mientras iba en el coche con su padre

KANSAS CITY, Missouri(AP )

Un niño de 9 años murió luego de un tiroteo en Kansas City, Missouri, informó la policía.



El padre del niño dijo a las autoridades que estaba manejando con su hijo el sábado por la noche cuando unas personas en otros dos automóviles comenzaron a dispararse.



El padre no se dio cuenta que el niño estaba lesionado y continuó su camino hacia la ciudad de Grandview. Cuando vio las heridas de bala en su hijo, lo llevó rápidamente a un hospital donde fue declarado muerto.



El nombre del niño no se ha dado a conocer. La policía cree que tanto el padre como el niño eran transeúntes inocentes.



La policía dijo que un conductor huyó de la escena, impactó su automóvil y fue detenido. El papel del conductor en el tiroteo no ha sido especificado.