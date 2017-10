Trump permitirá acceso a documentos no vistos del asesinato de Kennedy

WASHINGTON D.C. (AP )

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el sábado que no va a bloquear la programada publicación de miles de documentos del gobierno no vistos antes sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy.



"Sujeto a la recepción de nueva información”, escribió Trump el sábado en Twitter, “yo, como presidente, voy a permitir la publicación de los documentos secretos, por mucho tiempo bloqueados, de JFK”.



Los Archivos Nacionales tienen plazo hasta el jueves para dar a conocer los documentos restantes sobre el asesinato de Kennedy en 1963.



Se espera que sean publicados más de 3 mil documentos que no han sido vistos previamente por el público y más de 30 mil que han sido dados a conocer previamente, pero con pasajes censurados.



En 1992 el Congreso dispuso que todos los documentos sobre el asesinato fuesen publicados en un plazo de 25 años, pero Trump tiene autoridad para bloquearlo sobre la base de que su publicación pueda dañar operaciones militares o de inteligencia, el orden o las relaciones exteriores.



Larry Sabato, director del Centro de Políticas de la Universidad de Virginia y autor de un libro sobre Kennedy, agradeció la decisión de Trump, diciendo que es lo correcto.



"Los documentos de JFK han estado ocultos durante demasiado tiempo”.



La esperada publicación tiene a académicos y detectives aficionados entusiasmados.



Pero es improbable que los documentos contengan alguna revelación grande sobre un atentado que ha generado teorías de conspiración durante decenios, dijo a la AP el juez John Tunheim el mes pasado.



Tunheim presidió la agencia independiente que en los 90 publicó muchos de los documentos sobre el asesinato y decidió por cuánto tiempo podían permanecer secretos otros.