Kim Jong Un llama "desquiciado" a Trump

COREA DEL NORTE(AP)

El líder norcoreano Kim Jong Un llamó al presidente Donald Trump "desquiciado" y dijo en un comunicado de la agencia estatal de noticias que "pagará caro" por sus amenazas.



Kim dijo que Trump es "incapaz de sostener la prerrogativa del supremo comando de un país". También describió al presidente como "un pícaro y un gángster que ama jugar con fuego".



"Haré que el hombre que tiene la prerrogativa del comando supremo en los Estados Unidos pague muy caro por su discurso llamando a destruir totalmente la RPDC", dijo la declaración llevada por la agencia oficial de noticias de Corea del Norte en un despacho emitido desde Pyongyang el viernes por la mañana.



La RPDC es la abreviatura del nombre oficial del país comunista, la República Popular Democrática de Corea.



La declaración respondió al discurso combativo de Trump en la Asamblea General de la ONU el martes, donde se burló de Kim como un "Rocket Man" en una "misión suicida", y dijo que si es "forzado a defenderse a sí mismo o a sus aliados, no tendremos más remedio que destruir totalmente Corea del Norte ".



Kim caracterizó el discurso de Trump ante el cuerpo mundial como "comportamiento mentalmente perturbado".



Dijo que los comentarios de Trump "me han convencido, en lugar de asustarme o detenerme, de que el camino que he elegido es correcto y que es el que tengo que seguir hasta el final".



Kim declaró que está "pensando duro" sobre su respuesta y que Trump "enfrentará resultados más allá de sus expectativas".



Es raro que el líder norcoreano emita tal declaración en su propio nombre. Esto intensificará aún más la guerra de palabras entre los adversarios a medida que el Norte se acerca a perfeccionar un misil nuclear que podría golpear a Estados Unidos.