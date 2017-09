Bachelet defiende su futuro papel de consultora para ONU

NACIONES UNIDAS (AP )

La presidenta de Chile Michelle Bachelet dijo el jueves que esos tres elementos están detrás de las críticas que le han hecho por haber aceptado la invitación de integrar una junta consultiva de mediación en Naciones Unidas. Bachelet participará en ese comité cuando concluya su mandato presidencial en 2018.



“En las críticas hay de todo”, dijo la mandataria a la prensa en la sede de Naciones Unidas. “Es tratar de asegurar que una anda metida en otras cosas y no está preocupada por ser presidente de la república. Yo puedo dar fe a todas las personas que mi preocupación y mi ocupación de aquí a marzo del 2018, es ser presidenta de la república todos los días del año, en todo momento, y dedicarme exclusivamente a eso”.



Este mes el Secretario General de la ONU Antonio Guterres anunció la formación de la Junta Consultiva de Alto Nivel sobre Mediación, integrada por 18 expertos que incluyen a exfuncionarios y funcionarios con altos cargos. La junta se encargará de asesorar a Guterres sobre situaciones de conflicto en las que puede ser necesaria la mediación.



Bachelet destacó el jueves que la posición es voluntaria, no implica ningún salario, y que por lo tanto, no se trata de ningún cargo,

“Naciones Unidas tiene un staff pero también se pide a personas, líderes mundiales o personas expertas que participen en paneles que habitualmente son no presenciales, sino que se hacen por distintos mecanismos, como teleconferencias, videoconferencias, o mails, o le mandan documentos y uno escribe opiniones, observaciones y así es como funciona. Y no se recibe ni un peso”, señaló.



Líderes de la oposición conservadora han criticado a Bachelet por aceptar la tarea en la ONU, asegurando que la mandataria no ha sabido mediar en conflictos internos. Por ejemplo el diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalida, llegó a decir que la participación de Bachelet en la junta “es una burla para todos los chilenos”.



La posibilidad de que Bachelet, quien dirigió ONU Mujeres del 2010 al 2013, sea en algún momento candidata a Secretaria General de la ONU ha sido mencionada a menudo.



Un comunicado de Naciones Unidas este mes señaló que la creación de la Junta es parte del “aumento de la diplomacia por la paz”.