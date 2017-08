Elogia EU a China por su ayuda para controlar opiáceos

BEIJING(AP)

El secretario de Salud de Estados Unidos, Tom Price, elogió a China por haber sido un "socio increíble" en la lucha contra los opiáceos sintéticos que han sido responsabilizados de un creciente número de muertes por sobredosis en Estados Unidos.



Hablando durante una visita a China, un país considerado la fuente de muchas de las sustancias letales buscadas por los adictos, Price dijo que China ha sido rápida en responder cuando los reguladores identifican un fármaco problemático, como el fentanilo, el poderoso opiáceo culpado de miles de sobredosis fatales, entre ellas la muerte del cantante Prince.



"Cuando un medicamento en particular es identificado como problemático, China ha sido un socio increíble en ayudar a detener la producción de fármacos como el fentanilo", dijo Price a The Associated Press.



Un desafío más grande lo representa la "capacidad rápidamente cambiante de los individuos para formular nuevos compuestos químicos que son una droga diferente y que no están en el terreno controlado", agregó Price. "El reto es acercarnos mucho más rápido a quienes se ocupan de esto y por eso debemos tener conversaciones".



El mes pasado, China prohibió un fármaco de diseño llamado U-47700 y otros tres luego de la presión de Estados Unidos para hacer más para controlar los opiáceos sintéticos.