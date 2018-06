Causa controversia mensaje de chamarra de Melania Trump

(GH)

Daily Mail reports that Melania Trump boarded her plane to Texas wearing a jacket that said on the back, "I really don't care, do u?"https://t.co/SeNGeux5jB pic.twitter.com/owHqTAyPdO — Tim Mak (@timkmak) 21 de junio de 2018

La primera dama estadounidense Melania Trump inició el jueves una visita a dos instalaciones en Texas que alojan a algunos de los más de 2 mil 300 niños separados de sus padres después que ingresaron a Estados Unidos sin autorización.Pero lo que llamó la atención fue una chamarra que usaba de la marca Zara de 39 dólares, que tenía impresa una leyenda en la parte de la espalda, según señala el Daily Mail Lo que la prenda decía era: 'I don't care, do u?', traducido al español como “a mí no me importa, ¿a ti?”Su portavoz dijo que era solo una chaqueta.'Es una chaqueta. No hubo un mensaje oculto. Después de la importante visita de hoy a Texas, espero que esto no sea lo que los medios elegirán para enfocarse ", dijo la directora de comunicaciones de Melania Trump, Stephanie Grisham, a DailyMail.com en un comunicado.Acompañada del secretario de Salud y Asistencia Social, Alex Azar, la señora Trump, en el viaje, se reunió con el director ejecutivo de una instalación y con otros miembros del personal, que le dijeron que trataban a los 58 niños alojados allí como si fueron hijos propios.La primera dama pidió devolver los niños a sus padres “lo más pronto posible”.El viaje se organizó en las últimas 48 horas, reveló Grisham.“La primera dama nos dijo que quería ir y nosotros nos encargamos de organizarlo”, explicó la vocera.Aseguró que el presidente está al tanto del viaje y la apoya totalmente.“Ella le dijo ‘Me voy a Texas’ y él le dio su apoyo”, declaró la portavoz.La señora Trump, quien ha centrado su posición en el bienestar de los niños, al parecer fue una de las personas que persuadieron al presidente a que revoque su política.El fin de semana pasado, Grisham emitió un comunicado aseverando que la primera dama “detesta” ver que hay niños que están siendo separados de sus padres y “cree que tenemos que ser un país de leyes, pero también tenemos que ser un país que gobierna con corazón.