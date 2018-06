Presión sobre Trump detiene separación de niños migrantes

CIUDAD DE MÉXICO(Agencia Reforma)

El presidente estadounidense Donald Trump finalmente cedió ante la presión política de las pasadas semanas y firmó ayer una orden ejecutiva para poner fin a la separación de familias; pero el drama migratorio aún no termina.,



La orden ejecutiva señala que los funcionarios continuarán procesando penalmente a todos los que cruzan la frontera ilegalmente como parte de la política de "tolerancia cero".



Sin embargo, buscarán encontrar o construir instalaciones donde puedan estar juntos padres e hijos mientras sus casos son considerados por los tribunales.



Funcionarios del Departamento de Justicia dijeron que no estaba claro si la práctica de separación familiar podría reanudarse después del periodo legal de 20 días si un juez federal se niega a darle al Gobierno la autoridad para mantener a los menores presos por un período más largo.



Además, los más de 2 mil 300 niños que ya han sido separados de sus padres en las últimas semanas no se reunirán de inmediato con sus familias, mientras los adultos permanecen bajo custodia federal durante sus procedimientos de inmigración.



VEN ACADÉMICOS CON CAUTELA MEDIDAS DE ESTADOS UNIDOS

A pesar de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para mantener juntas a las familias al ser detenidas por entrar sin autorización a EU, continúa siendo una advertencia para la comunidad migrante, afirmó Gloria Ciria Valdés Gardea.



La investigadora de El Colegio de Sonora y especialista en temas de migración indicó que, aunque será retirada por seis meses la separación de familias, es importante continuar observando las acciones del Presidente del país vecino.



"El mensaje que hace unas horas hizo el presidente Trump de dar marcha atrás a la separación de familias hay que tomarlo con cautela, no hay que quitar el dedo del renglón...", comentó.



Se desconocen las acciones que vendrán para los más de 2 mil 345 niños y niñas latinos que están en las jaulas, dijo, debido a que no se especificó si se van a reubicar con las familias.

Por Myrna Robles.