Albuquerque: Niña lleva gomitas de mariguana a escuela y la reparte a compañeros

ALBUQUERQUE, EU(GH)

Una alumna de quinto grado de la Albuquerque School of Excellence confundió la mariguana medicinal de sus padres con gomitas ordinarias y las compartió con otros alumnos de la escuela."Ella tenía esta caja, había una etiqueta que decía 'Increíbles'. Pensamos que era una gomita normal", dijo uno de los estudiantes que las comió a la cadena KRQE La estudiante de 9 años declaró que casi de inmediato supo que lo que ofreció no era un caramelo común."Empecé a sentirme realmente mareada. Sentí que la habitación iba a voltearse hacia un lado ", señaló la niña.La Decana de Estudiantes de Primaria, Kristy Del Curto, informó que el incidente ocurrió el jueves pasado."Notamos que la estudiante que inicialmente trajo el comestible a nuestra escuela estaba actuando de manera extraña. Ella comenzó a decir que no podía ver", agregó Del Curto.Del Curto dio a conocer que tres estudiantes se comieron una goma y la estudiante que repartió el dulce comió tres o cuatro pedazos.Las gomitas de THC pueden ser de dos a 100 veces más potentes que la mariguana tradicional.Del Curto agregó que llamaron al 911 y los paramédicos monitorearon a todos los estudiantes para asegurarse de que no estaban teniendo una reacción peligrosa."Tenga la seguridad de que estamos haciendo todo lo posible como institución para asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir", dijo Del Curto.Del Curto dijo que le informaron que las gomitas que trajeron a la escuela eran medicinales y que no cree que la alumna de quinto grado supiera que estaba repartiendo drogas.