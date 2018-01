VIDEO: Campaña de Trump llama a demócratas "cómplices" de muertes cometidas por migrantes

WASHINGTON D.C. (AP )

La campaña de reelección del presidente estadounidense Donald Trump lanzó un provocador anuncio en el que acusa a los demócratas de complicidad por los asesinatos de agentes del orden a manos de personas que viven en el país sin permiso de residencia.El anuncio de 30 segundos fue lanzado el sábado en el aniversario de la toma de posesión de Trump y en pleno cierre parcial del gobierno federal.Los demócratas se niegan a respaldar un plan presupuestario a menos que los republicanos acepten un acuerdo para proteger de deportación a unos 700 mil jóvenes inmigrantes conocidos como “dreamers”.El anuncio elogia la promesa de Trump de construir un muro a lo largo de la frontera con México."Los demócratas que se interponen serán cómplices en cada asesinato cometido por inmigrantes ilegales”, dice el anuncio.El senador independiente Bernie Sanders dijo que el anuncio es “realmente increíble y muy triste para nuestro país”, en una entrevista con el programa “State of the Union” de la CNN.Varios republicanos -incluyendo un funcionario de la Casa Blanca- trataron de distanciarse del anuncio."Fue hecho por una organización política”, dijo el director de asuntos legales de la Casa Blanca, Marc Short, en el programa de la NBC Meet the Press.“No fue hecho por personas en la Casa Blanca”.El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, le dijo a “Face the Nation” de la CBS, que no sabía “si eso es productivo”.El anuncio incluye imágenes de Luis Bracamontes, que está ilegalmente en el país y presuntamente mató a dos policías en California en octubre del 2014.Los violentos exabruptos de Bracamontes en la corte han incluido lamentos de que no mató a más agentes.El anuncio cierra con un respaldo grabado por Trump.