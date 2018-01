Tiroteo deja tres personas heridas en Manhattan

(GH)

Tiroteo deja tres heridos en Midtown, Manhattan, en la calle 31 cerca de Broadway. Las víctimas fueron llevadas al hospital. pic.twitter.com/qwyyBihtk4 — NY1 Noticias (@NY1noticias) 21 de enero de 2018

Según fuentes oficiales, tres personas recibieron disparos en el Centro de Manhattan.Las víctimas, que no han sido identificadas, recibieron un disparo en la calle 31 entre 5th Avenue y Broadway a las 17:45 (hora local) del domingo, según PIX11, cita el Daily Mail De acuerdo a los informes, el tiroteo siguió a una discusión y los tres tienen lesiones que no ponen en peligro la vida, informa NBC New York.Fueron llevados al Hospital Bellevue.