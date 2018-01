Muere a los 8 años apuñalada por su padre

(GH)

Un padre fue arrestado por el asesinato de su hija de ocho años quien murió apuñalada en West Midlands, en Inglaterra.



La pequeña de ocho años fue encontrada con heridas de arma blanca el sábado por la noche.



Horas antes del asesinato, el padre, identificado como Bill Billingham, de 54 años, publicó una foto de su hija en Facebook, en la que se le ve comiendo pizza en una cama.



La víctima fue llevada al hospital, pero lamentablemente no se pudo hacer nada para salvarla y ella murió poco tiempo después. El hombre de 54 años fue tratado en el hospital por una herida de arma blanca en el estómago. Él ahora está en una condición estable y será cuestionado a su debido tiempo.



Por su parte, vecinos expresaron haber escuchado ruidos e incluso describieron haber visto a la madre de la menor afuera de la propiedad gritando "apuñalaron a mi bebé".



Un amigo del padre arrestado dijo: 'No puedo creer que hiciera algo como esto. Está completamente fuera de lugar. "Él y Tracey estaban divididos, pero él adoraba a los cinco niños por completo. "Solía beber con él en el bar y parecía una persona tan normal. Hacer algo así es terrible. 'Simplemente no entiendo cómo ha sucedido'.



El incidente ocurrió anoche en una casa en Brownhills, cerca de Walsall, donde se llamó a la policía para tratar lo que se describió como un incidente doméstico. La policía fue llamada a Valley View alrededor de las 21:15 horas, donde encontraron a la niña con heridas graves.



Respecto al caso, autoridades señalaron que fue un incidente desgarrador, además de que es muy dura la muerte de un niño.



Se llevará a cabo la autopsia para establecer la causa exacta de la muerte.