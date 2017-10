EU: Ex recluso demanda a condado por sufrir 4 días de erección

OKLAHOMA(AP)

Un ex recluso de Oklahoma está demandando a las autoridades que dice se negaron a darle tratamiento por una erección dolorosa que duró casi cuatro días.



La demanda presentada por Dustin Lance, de 32 años, señala que la erección comenzó el 16 de diciembre después de que se tragó una píldora no identificada que recibió de otro recluso.



No fue llevado a un hospital hasta el 19 de diciembre.



Lance busca 5 millones de dólares del condado de Pittsburg, alegando que los derechos constitucionales y civiles de Lance fueron violados y que su lesión es irreparable.



El condado está a unas 209 kilómetros al Sureste de Oklahoma City.



Lance había sido encarcelado por robo y posesión de drogas.



Su condición ahora no se conoce, aunque su abogado, Jon Williford, dijo el viernes que Lance está vivo.



Los funcionarios del condado no pudieron ser contactados para comentar sobre la demanda.