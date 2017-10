EU: Lo detienen por porno infantil; tenía arsenal en casa y juraba venganza

DUNEDIN, Florida(AP )

Agentes que realizaban una redada de pornografía infantil en una casa en Florida el miércoles hallaron un arsenal de armas de fuego, un silenciador y explosivos, junto con una nota que juraba “venganza sangrienta”.Los investigadores descubrieron las armas _ incluyendo un fusil AK-47, una pistola calibre 50 y 22.300 balas _ en un armario con cerrojo en una casa en Dunedin donde Randall Drake, de 24 años, vivía con sus padres, dijo el comisario del condado Pinellas, Bob Gualteri.En una conferencia de prensa el jueves por la noche, Gualteri dijo que aún más “perturbador” es que los agentes encontraron imágenes aéreas de dos escuelas y una planta de tratamiento de agua en la vecina Tampa. Había además una nota manuscrita de Drake en la que prometía que ejercería su “venganza sangrienta” y que “el mundo arderá”."No sé cuál era su plan”, dijo el comisario. “Él tenía todo tipo de libros y pólvora y si hubiese puesto todos esos dispositivos en otra cosa y hubiese colocado clavos y tornillos y otras cosas hubiera causado daños severos. Porque es la metralla lo que hiere y mata a todo el mundo”.Gualteri dijo que les informó a funcionarios del orden y del distrito escolar en el condado Hillsborough, pero que por el momento las autoridades piensan que Drake actuaba por su cuenta.Los padres les dijeron a las autoridades que no sabían lo que tenía su hijo en el clóset, dijo el alguacil. Drake fue despedido en el 2015 de la Academia de Armas de Fuego de Florida en New Port Richey tras acudir a trabajar con pistolas en fundas en los muslos, dijeron funcionarios.Gualtieri comparó a Drake con el autor de la masacre en Las Vegas, Stephen Paddock, en el sentido en que parece haber actuado solo."Es el tipo de persona que nos preocupa más”, dijo. “Los que llamamos lobos solitarios, durmientes, la gente que no tenemos en el radar. No sabes de ellos hasta que lanzan actos devastadores que matan a mucha gente”.