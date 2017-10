Las Vegas: "Congelarán" en el tiempo el cuarto del tiroteo

LAS VEGAS(GH)

La habitación del hotel de la que Stephen Paddock mató a tiros a casi 60 personas en un festival de música en Las Vegas ya no se alquilará al público, dijo el hotel cita The Independent.



"Esta fue una terrible tragedia perpetrada por un hombre malvado. No tenemos la intención de alquilar esa habitación ", dijo MGM Resorts International, la compañía que administra la propiedad.



La compañía no proporcionó ningún detalle sobre lo que haría con el cuarto donde se produjo uno de los tiroteos en masa más mortíferos en la historia moderna de los Estados Unidos.



Pero el anuncio suscitó otra pregunta: ¿Qué debería ser de los sitios de esas masacres, en un país donde hay casi tantos tiroteos en masa como días en un año?



Adam Lankford, profesor de criminología en la Universidad de Alabama, dijo que MGM tuvo la idea correcta de cerrar la habitación del hotel.



"Creo que no alquilarlo es bueno, pero creo que tampoco deberían llamar la atención", dijo Lanford a The Independent.



"Lo mejor sería no alquilarlo, [y] si la gente llama y pregunta de qué habitación fue, no hay que responder".