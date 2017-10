Exige Gobernador de Puerto Rico "mismo trato" a EU

WASHINGTON D.C. (Agencias)

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, se reunió ayer con congresistas estadounidenses en el Capitolio, en el inicio de una visita a Washington en la que, un mes después que el huracán "María" golpeara la isla el 20 de septiembre, busca recabar más ayuda financiera para la reconstrucción.



"Necesitamos el mismo trato", dijo a la prensa en Capitol Hill, refiriéndose a los demás territorios estadounidenses que han sufrido huracanes en los últimos dos meses.



El presidente Donald Trump, con el que Rosselló iba a reunirse poco después del mediodía local, ha recibido críticas por no actuar con Puerto Rico de la misma manera en la que lo hizo con Texas y Florida, que sufrieron justo antes el paso de sendos huracanes.



A Puerto Rico, por ejemplo, se desplazó cuando estaban a punto de cumplirse dos semanas del golpe del ciclón, mientras que a Texas y Florida Trump fue a los cuatro días.



ESTADO LIBRE



Puerto Rico es un Estado libre asociado a Estados Unidos y sus ciudadanos tienen nacionalidad estadounidense. Unos 3.4 millones viven en la isla y una cantidad similar en territorio estadounidense continental, principalmente en los estados de Florida y Nueva York.



"Aún queda mucho trabajo por hacer", manifestó Rosselló. "En estas emergencias puede parecer que las cosas se están estabilizando, pero también hay problemas que pueden surgir en el futuro como emergencias de salud pública. Debemos tener una visión de conjunto".



Entre los legisladores con los que se vio el gobernador se encuentra el republicano Marco Rubio, uno de los congresistas que ha viajado a Puerto Rico tras el paso del huracán para seguir los trabajos de recuperación.



Trump le pone un 10 a su respuesta tras el paso de "María"



WASHINGTON, EU.- Un mes después de que el huracán "María" golpeara Puerto Rico, el presidente estadounidense Donald Trump recibió ayer en el Despacho Oval al gobernador Ricardo Rosselló, ante el que no dudó en otorgarse un 10 por su respuesta a la devastación en la isla.



"Yo diría que es un diez", respondió sin titubear a un periodista que le preguntó por la nota que, sobre diez, daría a la respuesta de la Casa Blanca durante la gestión de la crisis tras el paso del ciclón. "Hemos hecho realmente un gran trabajo", había dicho ya antes.



