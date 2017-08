Mueren 3 soldados libaneses combatiendo al Estado Islámico

BEIRUT(AP)

Líbano sufrió sus primeras bajas en una amplia operación para expulsar al Estado Islámico de una franja fronteriza con Siria, cuando una bomba colocada en un camino mató a tres soldados.



Los decesos ocurrieron un día después de que el ejército estadounidense lanzara su mayor operación militar hasta ahora contra el Estado Islámico, el cual se posicionó en 2014 a lo largo de la frontera de este pequeño país mediterráneo con Siria.



Las Fuerzas Armadas Libanesas siguieron con la ofensiva el domingo en una región montañosa fronteriza y arrebataron nuevas colinas a los extremistas. Una bomba estalló al paso de uno de los vehículos blindados que avanzaban.



El portavoz militar libanés, coronel Fadi Boueid, dijo que la explosión mató a tres soldados y dejó a un cuarto herido de gravedad. Agregó que los militares lograron destruir un vehículo y una motocicleta conducida por atacantes suicidas antes de que pudieran llegar a sus objetivos y que 15 milicianos murieron el domingo como resultado de los combates y los bombardeos.



Boueid dijo a los reporteros que el ejército ha capturado hasta ahora dos terceras partes del territorio libanés que estaba en manos de los extremistas. Precisó que solo el domingo recuperaron 30 kilómetros cuadrados (12 millas cuadradas).



Los expertos militares están desmantelando los explosivos dejados por los combatientes de ISIS y el ejército destruyó 12 posiciones enemigas en la zona fronteriza, agregó el oficial.



"No hay un calendario en específico de cuánto acabará la operación, pero seguiremos hasta acabar con Daesh dentro de los territorios libaneses", dijo Boueid usando el acrónimo en árabe para referirse al grupo extremista.



Otro funcionario militar informó que las tropas capturaron varias colinas a las orillas de la villa libanesa de Ras Baalbek y que el comandante del ejército, general Joseph Aoun, visitó áreas arrebatadas a los extremistas. El oficial no dio su nombre porque no estaba autorizado a dar información.