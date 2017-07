VIDEO: Mujer queda atorada y es arrastrada por metro en Roma

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Una mujer fue arrastrada por todo el andén de una estación del Metro de Roma luego de que su mano quedó atrapada en la puerta del último vagón.El video, que fue difundido en YouTube, muestra el momento en que la mujer sube al Metro, sin embargo, la mujer parece cambiar de opinión y se gira para bajar. De pronto, la puerta se cierra, sin que ella termine de salir, y su mano queda atorada. Luego fue arrastrada por toda la estación, hasta chocar contra la pared del túnel.Según medios locales, la mujer, identificada como Natalya Garkovich, se encuentra en estado grave, pero los médico dicen que no se teme por su vida.Garcovich, de 43 años, permanece en una unidad de cuidados intensivos del Hospital General Tor Vergata. La mujer tuvo fuertes contusiones en todo el cuerpo y la cara.Medios indican que el conductor, Gianluca Tonelli, iba comiendo en la cabina y no se percató de lo que pasaba en el último vagón. Tampoco se dio cuenta de todos los gritos de alerta de los pasajeros y autoridades. Por estas razones fue suspendido de sus actividades.Según el video compartido en YouTube, la única persona que se acercó a trata de liberarla fue un policía, quien hizo todo lo posible por llamar la atención del conductor.“Solo sé que iba en el metro, oí gritos y entonces ya no recuerdo nada. Abrí los ojos y me encontré aquí”, expresó la protagonista del video de YouTube al diario Repubblica de Italia.El medio ABC News informó que los pasajeros dentro del tren tiraron las palancas de emergencia mientras que los testigos en la plataforma intentaron liberar a la mujer.