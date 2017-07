Hacker ruso buscado en EU es una víctima política: Abogado

MADRID, España(AP)

Los fallos en la solicitud de Estados Unidos para la extradición de un programador informático ruso detenido en España indican que el proceso tiene motivación política, dijo el jueves el abogado defensor del hacker.



Las acusaciones de que Stanislav Lisov, de 31 años, utilizó un virus troyano para robar información financiera en internet son una excusa para sacarlo de España, donde fue detenido en enero, señaló su abogado, Juan Manuel Arroyo.



Lisov, quien fue detenido en enero, está buscado en Estados Unidos por delitos relacionados con el software malicioso “NeverQuest”, que desvió 855 mil dólares de cuentas bancarias en el país.



Durante una vista celebrada el jueves en la Audiencia Nacional de Madrid, Arroyo alegó que no se ha determinado la responsabilidad directa de Lisov en el caso.



La fiscalía señaló por su parte que no hay evidencias de persecución ideológica y el juez está revisando el caso.



La Guardia Civil española cooperó con el FBI para arrestar a Lisov en enero en el aeropuerto de Barcelona, donde el programador estaba con su esposa al final de su luna de miel.



La investigación inicial vinculó al programador con la renta y la compra de servidores en Francia y Alemania que controlaban una red de computadoras infectadas con 'NeverQuest', a fin de robarse contraseñas para acceder a websites financieros.



En la audiencia el jueves en la Audiencia Nacional, la fiscalía aseguró que no hay evidencia de que el proceso obedezca a razones ideológicas, y pidió que Lisov sea entregado a las autoridades estadounidenses.



La defensa argumenta que hubo fallas de procedimiento en el arresto de Lisov y que las autoridades no han demostrado su responsabilidad directa sobre la creación, distribución y uso del virus.



Arroyo denunció que Lisov, al igual que otros expertos y científicos rusos, se ha convertido en una pieza de un juego de ajedrez diplomático entre Washington y Moscú.



El Comité Nacional del Partido Demócrata en Estados Unidos sufrió un ataque en el 2015, y tanto las agencias de inteligencia estadounidenses como expertos independientes han vinculado la intrusión a los servicios de seguridad rusos.



Las agencias de inteligencia estadounidenses han sido inequívocas en su estimación de que los hackings se hicieron con el fin de apoyar la candidatura de Donald Trump, quien posteriormente fue elegido presidente, y perjudicar la campaña de su rival, la demócrata Hillary Clinton.



En la solicitud de extradición no se menciona el hacking electoral, dijeron a la AP abogados y funcionarios judiciales que han visto los documentos relevantes.



Un juez está revisando la solicitud de extradición y se espera que emita su decisión en los próximos días. El gobierno español tendrá la última palabra pero por lo general no contradice los fallos de extradición.