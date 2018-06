La historia de un padre que fue separado de su hija en EU

(AP)

Foto: AP

Foto: AP



Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP



Génesis González López, de tres años, se reía nerviosamente mientras jugaba con su padre en un soleado parque de Utah, mientras él la subía y bajaba con sus brazos.La escena feliz de esta semana en Provo, al Sur de Salt Lake City, estaba muy lejos de lo que experimentaron en Acción de Gracias, cuando las autoridades de inmigración de Estados Unidos detuvieron a Rómulo González Rodríguez en la frontera de Estados Unidos y México y se llevaron a la niña asustada sin ninguna explicación de dónde terminaría ella.González había huido de Guatemala con la niña de 2 años después de que los secuestradores lo mantuvieron cautivo, le arrancaron el ojo derecho y obligaron a su familia a pagar un rescate de 13 mil 500 dólares por su vida.Viajó en autobús y tren a un puerto de entrada de San Diego para buscar asilo en los Estados Unidos y estuvo separado de su hija durante siete días."Es doloroso huir y llegar a donde crees que te van a rescatar, y toman la medida de separar a los niños", dijo el padre a The Associated Press en español el martes. "Caes de nuevo en el miedo y la misma angustia que dejas atrás".La experiencia de González ofrece una ventana a la angustia e incertidumbre que sufren los padres cuando están separados de sus hijos en la frontera, luego de que el gobierno del presidente Donald Trump adoptara en abril una política de "tolerancia cero" en todos los cruces fronterizos.La política llevó a un aumento en las separaciones familiares en las últimas semanas, provocando un alboroto nacional y la presión de los aliados de Trump.En una reversión dramática, el presidente firmó este miércoles una orden ejecutiva que pone fin a la práctica, manteniendo unidas a las familias mientras están bajo custodia, agilizando sus casos y pidiendo al Departamento de Defensa que las ayude.Desde hace mucho tiempo, la seguridad nacional ha separado a adultos y menores en la frontera cuando no se puede confirmar si están relacionados o si cree que un niño está en riesgo. Pero González no tiene antecedentes penales, dijo su abogada Mari Alvarado Tsosie.González tiene un hermano en Provo que buscó el consejo de Alvarado después de que González fue retenido por su rescate en su país de origen.González siguió sus instrucciones, llegó al puerto de entrada de San Ysidro con su hija el 23 de noviembre y entregó a las autoridades de inmigración de los EU un informe de la policía guatemalteca sobre su secuestro.Las autoridades pasaron a su pequeña hija a otra habitación mientras González respondía preguntas. Pensó que se reunirían cuando terminara, pero en cambio lo llevaron a un centro de detención sin su hija, dijo Alvarado. Cuando él preguntó dónde estaba ella, no le dijeron nada, agregó.González informó que luego pasó siete días en una instalación fría donde las luces nunca se apagaban, preguntándose si su hija estaría a salvo y si alguna vez volvería a verla.En Guatemala, sus secuestradores habían amenazado con desmembrar a la niña, y sospechaba que las autoridades corruptas estaban involucradas. Su mente se aceleró con las preocupaciones de que la policía de los EU también fuera corrupta."Es una gran angustia porque no se obtienen respuestas de las autoridades", dijo González en la oficina de su abogado en Provo, con su hija sentada en su regazo."No te dan información, y no conoces las leyes. ... Te preguntas: ¿dónde está ella? ¿Qué está haciendo? Una niña tan pequeña".Los padres que se entregan en los puertos de entrada estadounidenses se separaron ocasionalmente de sus hijos sin explicación formal desde mucho antes de la política de cero tolerancia de la administración Trump, dijo Dan Kowalski, editor de Bender's Immigration Bulletin, una revista nacional enfocada en casos y leyes de inmigración.Cree que es debido a la falta de capacitación, liderazgo y procedimientos operativos estándar que les permite a los agentes de fronteras entender las reglas.Si sospechaban que González estaba abusando de la niña o traficando con ella, habrían enviado el caso a los fiscales, dijo Kowalski.Un vocero de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de los EU no hizo ningún comentario inmediato sobre el caso.Después de enterarse de la situación de González, Alvarado comenzó a llamar a todas las instalaciones de ICE en el Sur de California en busca de él y la niña. Le tomó tres días encontrar a González en el Centro de Detención de Otay Mesa en San Diego y otros cuatro días para reunirlo con su hija.Hasta el día de hoy, Alvarado no sabe dónde estuvo Génesis, aunque cree que la niña estaba en algún lugar de San Diego. Lo único que la niña ha dicho es que comió muchos cereales.El padre y la hija se quedan con el hermano de González mientras esperan noticias sobre la solicitud de asilo. La audiencia está programada para el 22 de octubre en un tribunal de inmigración de Salt Lake City.La esposa de González y sus dos hijastros están escondidos en Guatemala y esperan hasta que pueda enviarles suficiente dinero para hacer el viaje al Norte.Génesis es demasiado joven para decir lo que le sucedió mientras estaban separados o expresar cómo la afectó. Pero su padre dijo que estaba enferma cuando se volvieron a unir, y ahora parece nerviosa y aferrada. Ella comenzará a ir a terapia este mes.El martes, Génesis parecía una niña pequeña típica, abrazando a su padre con fuerza y dándole besos mientras hablaba.González está contento de estar a salvo por ahora, pero dijo que está viviendo en el limbo, sin saber si se verá obligado a regresar a la playa guatemalteca que una vez amó, donde ahora teme que lo maten si regresa. Él usa un ojo de vidrio después de su ataque.Entre esa prueba y la separación de Génesis, González dijo que sufrió un trauma importante que aún no le ha permitido enfrentar."Es una situación que no deseo sobre ningún padre o ser humano", dijo. "Te afecta mucho sicológicamente, emocionalmente. Hay momentos en que lo recuerdo todo y empiezo a llorar sin ningún motivo".