Pide American Airlines al gobierno de EU no utilizar sus aviones para separar a familias migrantes

(GH)

La aerolínea estadounidense American Airlines que tiene contratos con el Gobierno Federal para que éste utilice sus aviones para proporcionar ciertos viajes se ha pronunciado ante la situación de la separación de niños y padres migrantes en Estados Unidos.



La compañía manifestó a través de un comunicado que no tienen ningún deseo de asociarse con la separación de familias, o lo que es peor, “de sacar provecho de ello.



"El proceso de separación familiar que ha sido ampliamente publicitado no está del todo alineado con los valores de American Airlines: Unimos a las familias, no las separamos", se lee en el comunicado.



American dijo que no tiene forma de saber con certeza si sus aviones se han utilizado para transportar a niños migrantes que han sido separados de sus familias, pero agregó que sería "extremadamente decepcionante saber que ese es el caso".



Trump firma una orden ejecutiva para mantener juntas a las familias en la frontera



El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para mantener juntas a las familias en la frontera Sur, diciendo en la Casa Blanca que no le gusta ver a los niños separados de sus familias.



Él dijo: "Mantendremos a las familias juntas".



Pero el presidente agregó que la política de "cero tolerancia" continuará.