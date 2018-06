Exige México que niña con síndrome de Down sea reunida con su familia en EU

(El Universal)

El Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) informó a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México que la madre de una niña de 10 años de edad, con síndrome de Down no está retenida en un albergue de Mc Allen, Texas, por la aplicación de la política "tolerancia cero" de parte del gobierno de aquel país.



La DHS informó que la madre de la menor, efectivamente, se encuentra detenida, pero como testigo en la investigación de un caso sobre tráfico de personas.



"No es derivado de la aplicación de política de tolerancia cero", precisó la DHS.



Por eso, la Cancillería mexicana aseguró que con independencia de esta precisión procesal, mantiene la exigencia de que se realicen las acciones necesarias para que la menor y su hermano, quienes fueron enviados a un albergue en otra ciudad, sean reunidos con su madre y su familia de manera inmediata.



Este martes, Luis Videgaray trató el tema de una niña de 10 años con síndrome de down, que junto con su hermano también de la misma edad, que fueron separadas de su madre, se encuentran en un albergue de McAllen.



Su madre fue enviada a un centro de detención en Brownsville y su padre es residente de Estados Unidos y vive en la Unión Americana y ya fue contactado, por lo que se está trabajando para que lo antes posible salgan del albergue.