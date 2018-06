UE cobrará aranceles a productos de EU desde el viernes

BRUSELAS(AP )

La Unión Europea comenzará el viernes a cobrar impuestos a una variedad de productos importados de Estados Unidos, como motos Harley-Davidson y arándanos, en respuesta a la decisión del presidente Donald Trump de subir los aranceles del aluminio y acero europeo.



Se esperaba que el bloque de 28 países tomara esta medida el próximo mes, pero la Comisionada de Comercio de la UE, Cecilia Malmstrom, dijo que aplicarían los aranceles de "rebalanceo" esta semana a productos estadounidenses valorados en unos 2 mil 800 millones de euros (3 mil 400 millones de dólares) .



Los productos afectados incluyen típicas exportaciones estadounidenses como bourbon, mantequilla de maní, arándanos y jugo de naranja, de tal manera que está diseñada para crear la mayor cantidad de presión política para Trump y políticos estadounidenses.



"No nos dejaron otra alternativa", dijo Malmstrom en un comunicado. Trump impuso aranceles de 25% sobre las importaciones de acero y 10% sobre las de aluminio de la UE el 1 de junio. Los europeos sostienen que se trata de puro proteccionismo y viola las regulaciones de comercio mundial.



"Las directrices de comercio internacional, que hemos desarrollado a través de los años hombro a hombro con nuestros socios estadounidenses, no pueden ser violados sin una reacción de nuestra parte", dijo Malmstrom. "Por supuesto, si Estados Unidos elimina los aranceles, nuestras medidas también serán eliminadas".



Trump dijo que las medidas contra la UE están diseñadas para proteger los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, pero los europeos argumentan que no puede ser que aliados cercanos de los estadounidenses, muchos de ellos miembros de la OTAN, pongan en peligro la seguridad estadounidense.



La UE exportó alrededor de 5,5 millones de toneladas de acero a Estados Unidos el año pasado. Los fabricantes europeos de acero temen perder acceso al mercado pero también que el acero de otras partes del mundo reemplace su oferta.



La UE, el bloque comercial más grande del mundo, también ha llevado su caso a la Organización Mundial de Comercio. Si la OMC falla a su favor, o si el caso sigue pendiente luego de tres años, la UE planea imponer más aranceles a productos estadounidenses valorizados en 3 mil 600 millones de dólares.