Colombiano ofende a japonesa en Rusia; explica lo sucedido

(El Universal)

Se acuerdan del Peruano ofendiendo a la Rusa por no saber lo que el decía? Bueno vean a este Colombiano haciendo lo mismo a una Japonesa#Colombia pic.twitter.com/VBvBN02ZvE — GenesisCorzo (@Genexca) 19 de junio de 2018

Comportamiento de hinchas que hacen repetir mensajes groseros en español a dos mujeres japonesas no solo degrada a la mujer, insulta a otras culturas, nuestro idioma y a nuestro país. Inaudito maltratar a una mujer aprovechándose de las barreras idiomáticas. — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) 19 de junio de 2018

El video en el que se ve a un colombiano irrespetando a unas mujeres de la selección de Japón ha generado indignación en el país entero.El hombre, protagonista de la ofensa, habló sobre lo sucedido.Guillermo Morales Cárdenas, de 40 años, le aseguró a la W Radio que nunca fue su intención ofender la cultura japonesa. Sin embargo, se disculpó con las mujeres de dicho país y con los colombianos."Me dejé llevar por mis sentimientos, acababa de salir del partido", así lo dice este hombre, quien además afirma haber hecho esa broma por la "calentura del momento".Morales aseguró que no se justifican sus actos, pero que quisiera que no trascendiera más lo sucedido. Dijo que hay cosas más delicadas en el país "como para darle a este suceso tanta trascendencia". Y aclaró que solamente difundió el video como una broma entre sus amigos, quienes a su vez, lo publicaron en sus redes.Por último, pidió a los seguidores de la Selección Colombia "vivir la fiesta del Mundial en paz y con respeto".El video se volvió viral en redes luego del partido de este martes, en el que perdió la Selección Colombia frente a Japón. El hecho protagonizado por Morales, además de generar indignación en el país, conllevó a que la Cancillería pidiera respeto a quienes portan la camiseta tricolor en el Mundial.“Comportamiento de hinchas que hacen repetir mensajes groseros en español a dos mujeres japonesas no solo degrada a la mujer, insulta a otras culturas, nuestro idioma y a nuestro país.Inaudito maltratar a una mujer aprovechándose de las barreras idiomáticas”, aseguró la Cancillería en su cuenta de Twitter.Además del irrespeto a las japonesas, han circulado videos de colombianos que, con la camiseta de la Selección, han burlado las leyes de Rusia. Por ello, fuentes de la Cancillería advierten que los hinchas podrían enfrentar desde una amonestación administrativa hasta una expulsión, si así lo consideraran las autoridades, ante el maltrato a la mujer, a una cultura y por ingresar licor a los estadios.