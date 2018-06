Trump dice que "firmará algo" sobre inmigración; quiere mantener juntas a las familias de migrantes

(AP )

La secretaria estadounidense de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen redactó el borrador de una medida que ordenaría a su departamento mantener unidas a las familias de migrantes que sean detenidas cruzando ilegalmente la frontera, informaron dos personas al tanto del tema. Mientras ella estaba en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump dijo a los reporteros que en breve “podría firmar algo”.



Las dos fuentes hablaron con The Associated Press bajo la condición del anonimato porque no estaban autorizadas a informar sobre el tema antes de cualquier anuncio oficial.



Se desconoce si Trump lo firmaría el proyecto en el que trabaja Nielsen, pero el mandatario dijo que “pronto” podría promulgar algo.



“Queremos mantener unidas a las familias”, agregó el presidente.



El esfuerzo representaría un cambio drástico para un gobierno que ha insistido que no tiene otra opción más que separar a las familias porque es la ley.



Más temprano el miércoles, el presidente Trump tuiteó que estaba “trabajando en algo” relacionado a inmigración, luego de reunirse el martes por la noche con republicanos de la cámara baja.



Trump siguió culpando a los demócratas, sosteniendo que “ellos no nos darán los votos necesarios para aprobar una buena propuesta migratoria”. El Partido Republicano del mandatario controla ambas cámaras del Congreso.



“Los republicanos quieren seguridad. Pero yo estoy trabajando en algo - ¡nunca se acaba!“, tuiteó.