Podrían postergar caso de Stormy Daniels

El abogado del presidente Donald Trump le solicitó a un juez federal que postergue el caso de Stormy Daniels, la actriz porno que desea ver anulado un acuerdo según el cual aceptó 130 mil dólares a cambio de callar una supuesta relación extramarital que tuvo con Trump.



El juez federal de distrito James Otero escuchaba argumentos el viernes en Los Ángeles sobre si debe postergar el caso de Daniels luego de que el FBI allanó las oficinas del abogado de Trump, Michael Cohen, en busca de documentos sobre el acuerdo que Daniels firmó antes de las elecciones presidenciales de 2016.



Daniels, cuyo nombre verdadero es Stephanie Clifford, desea que sea anulado el acuerdo y ha ofrecido devolver los 130 mil dólares que le pagaron, pues desea hablar públicamente de la relación y "que la verdad quede registrada". Ella argumenta que el acuerdo no tiene validez porque fue firmado por ella y por Cohen, pero no por Trump.



Cohen, quien ha negado que hubo ese amorío, dijo que pagó dicha cantidad de su propio bolsillo usando un préstamo hipotecario. Asegura que ni la Organización Trump ni el equipo de la campaña de Trump participaron en la transacción y que nadie le reembolsó por ese gasto.



Hace pocos días Trump respondió a preguntas sobre Daniels por primera vez, asegurando que no sabía nada de ese pago y que no sabía de dónde consiguió Cohen ese dinero. La Casa Blanca ha negado repetidamente que Trump haya tenido una relación con Daniels.