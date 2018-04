Presentan análisis para el bienestar infantil en la frontera

SAN DIEGO, CALIFORNIA(SAN DIEGO, CALIFORNIA)

Para presentar "La infancia fronteriza cuenta: Los datos más recientes de México y Nuevo México", unieron esfuerzos la Alianza Fronteriza de Filantropía México-EU (AFF), Con Alma Health Foundation, Santa Fe Community Foundation, Community Foundation of Southern New Mexico y New Mexico Association of Grantmakers, una coalición de fundaciones donantes en esta ciudad.



En el evento, experimentados ponentes realizaron un análisis de los datos de bienestar infantil a lo largo de la frontera entre EU y México con el objetivo de crear conciencia sobre este importante tema en la región e inspirar a los financiadores locales y nacionales a involucrarse más en las soluciones a la problemática.



Los ponentes incluyeron a Francisco J. Ronquillo, oficial de Vinculación de Salud y Especialista en Salud de los Latinos de la Universidad de Nuevo México; James Jiménez, director ejecutivo de New Mexico Voices for Children, organización que realiza "New Mexico Kids Count", la edición del reporte para documentar la situación de la infancia en este Estado.



También Laura Speer, directora Asociada de Reforma y Promoción de Políticas Públicas en la Annie E. Casey Foundation, donde tiene la responsabilidad principal del proyecto nacional Kids Count, incluidas sus publicaciones anuales, el centro de datos Kids Count; y por último, la doctora Terra V. Winter, directora ejecutiva de la Community Foundation of Southern New Mexico.



La conversación fue moderada por Elisa de la Vara, directora de Iniciativas Comunitarias de la Arizona Community Foundation y consejera directiva de la Alianza Fronteriza de Filantropía.



En la presentación se realizó un análisis comparativo de datos de bienestar infantil en la región de Nuevo México así como en México.



La Red por los Derechos de los Niños en México (Redim) es la organización aliada de la Fundación Annie E. Casey (AECF, por sus siglas en inglés) en el desarrollo de investigaciones y publicación de reportes para incidir de manera positiva en el bienestar de los niños y las niñas de México.



El objetivo del evento fue crear conciencia sobre el bienestar de los niños en la región fronteriza e inspirar a entidades donantes locales y nacionales a involucrarse en este tema de vital importancia para el futuro de la frontera.



Alrededor de 100 líderes de organizaciones, empresas, instituciones académicas y dependencias gubernamentales de la región participaron en esta presentación para conocer cómo pueden apoyar a este vulnerable sector de la población.



En el marco del evento, la AFF reconoció a Russell Jones como presidente emérito por su compromiso con la filantropía en la zona fronteriza y sus años de servicio a esta organización binacional.



Entre los logros de Russ -como le llaman de cariño sus allegados-, se encuentra su servicio en el Ejército de EU; también fue representante del Estado de Arizona para el Distrito 24, donde fungió como presidente del Comité de Agricultura y Agua, miembro del Comité de Asignaciones y miembro del Comité Legislativo Conjunto del Presupuesto.



También ha sido un exitoso hombre de negocios durante muchos años y sus actividades cívicas incluyen el servicio en consejos de administración en empresas y organizaciones de la sociedad civil.



Russ es el presidente del consejo directivo de la Border Trade Alliance y es uno de los fundadores de la Alianza Fronteriza de Filantropía México-Estados Unidos.