Sismo remece Panamá y genera alarma

PANAMÁ(AP )

Un sismo con magnitud preliminar de 4.7 remeció la tarde de este lunes la capital panameña, de abundantes rascacielos, y obligó al desalojo de miles de personas de edificios privados y públicos.



El Servicio Geológico de los Estados Unidos reportó el movimiento a las 14:35 (1935 GMT) en el Golfo de Panamá, sobre la vertiente del Pacífico.



Las autoridades de protección civil informaron que se suspendió temporalmente el servicio del tren metropolitano, que incluye un tramo subterráneo, como medida de precaución. Aseguraron que no tenían informes sobre personas heridas o de daños estructurales.



El movimiento fue corto, pero se sintió con fuerza. Activó alarmas de vehículos e hizo que miles de personas evacuaran sus edificios en el distrito financiero.



"Fue terrible", dijo a The Associated Press Guillermo Pérez, de 50 años, quien salió de un supermercado a la calle en una tarde soleada y calurosa, típica de la estación seca tropical.