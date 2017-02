Pence busca tranquilizar a la UE sobre el apoyo de EU

BRUSELAS (AP)

El vicepresidente de Estados Unidos trató el lunes de calmar los temores de la Unión Europea sobre el grado de apoyo de Washington al grupo y su compromiso con la seguridad europea a través de la alianza militar de la OTAN.



Al inicio de una reunión en Bruselas con la jefa de política exterior del bloque, Federica Mogherini, Mike Pence dijo que desea explorar vías para "profundizar nuestra relación con la Unión Europea y la comunidad europea".



El gobierno estadounidense enfrenta un escepticismo profundo entre los líderes europeos por la dirección que ha tomado su política exterior bajo el nuevo gobierno del presidente Donald Trump.



La retórica que usó Trump en la campaña —tildando a la OTAN de obsoleta, prometiendo derogar múltiples tratados comerciales, alabando las políticas autoritarias del presidente ruso Vladimir Putin— ha despertado gran ansiedad en Europa.



Además, Trump respaldó el sí en el referéndum celebrado en Gran Bretaña el año pasado para decidir sobre su permanencia al bloque, conocido como Brexit. El empresario opinó además que la UE podría desmoronarse pronto.



Durante el fin de semana, Pence manifestó el fuerte respaldo de su gobierno a la OTAN.



"Sean cuales sean nuestras diferencias, nuestros dos continentes comparten la misma herencia, los mismos legados y por sobre todo, el mismo propósito: promover la paz y la prosperidad mediante la libertad, la democracia y el respeto hacia las leyes" dijo Pence a reporteros tras reunirse con el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk.



Tusk, que lidera las reuniones de los 28 países miembros de la UE, dijo que se siente más aliviado tras "las conversaciones abiertas, francas" con Pence, pero dejó en claro que la UE vigilará estrechamente a Washington para ver si las palabras se ajustan a los hechos.



"Escuché palabras que son promisorias para el futuro, palabras que explican mucho sobre la nueva política en Washington", dijo Tusk.



Sin embargo, advirtió: "Se han emitido demasiadas opiniones, nuevas y a veces sorprendentes, sobre nuestras relaciones, sobre nuestra mutua seguridad y no podemos pretender que todo sigue igual".



Añadió: "Contamos también, como siempre lo hemos hecho, en el apoyo total e inequívoco —déjenme repetir, inequívoco— a la idea de una Europa unida", dijo Tusk.



"El mundo será definitivamente peor si Europa ni estuviera unida. La idea de la OTAN no es obsoleta, de la misma manera en que los valores que son su fundación no son obsoletos".