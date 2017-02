Hablaba de una historia que vi en Fox: Trump sobre Suecia

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Luego de la polémica generada por los dichos de Donald Trump sobre un inexistente atentado terrorista en Suecia, el presidente de Estados Unidos escribió en Twitter que más bien se refirió a una historia de inmigrantes.



“Mi declaración sobre lo que está sucediendo en Suecia fue en referencia a una historia que fue transmitida en Fox News sobre inmigrantes y Suecia”, mencionó el mandatario en su cuenta oficial de esa red social.



My statement as to what's happening in Sweden was in reference to a story that was broadcast on @FoxNews concerning immigrants & Sweden.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de febrero de 2017.



Y es que este fin de semana, al hablar ante seguidores en Florida, Donald Trump aludió a un supuesto incidente terrorista en el país escandinavo.



Por su parte, el ex canciller sueco Carl Bildt reviró en Twitter: "¿Suecia? ¿Ataque terrorista? ¿Qué ha estado fumando?".