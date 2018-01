Con chocolate caliente madre e hija se defienden de ladrones

WOODBRIGE, Virginia(GH)

Una mujer de 50 años, no identificada, fue amenazada por dos hombres cuando salía de una tienda departamental en Cardinal Drive, en el suburbio de Woodbridge, Virginia, según Vice.



Los hechos ocurrieron pasada la media de noche del 13 de enero cuando la mujer salía de un 7-Eleven y caminó hacia el estacionamiento. Cuando regresó a su automóvil, dos hombres que no conocía se acercaron a ella. Uno alzó una pistola, según un informe del incidente publicado el lunes por el Departamento de Policía del Condado de Prince William, mientras que el otro exigió que entregara su auto.



Afortunadamente la hija de la mujer, de 22 años de edad, venía detrás de ella, cosa que los delincuentes no se habían percatado, ella sostenía una taza de chocolate caliente y actuó en contra de estos dos ladrones novatos arrojándoles su bebida.



Por extraño que parezca, la defensa del chocolate funcionó. Los hombres huyeron a pie, aparentemente aturdidos por el chocolate hirviente de la tienda de conveniencia. Según los informes, las dos mujeres resultaron ilesas y los sospechosos no pudieron robar ninguna de sus pertenencias, aunque siguen prófugos.



Ni el Departamento de Policía del Condado de Prince William ni 7-Eleven han respondido a la solicitud inmediata de comentarios sobre si han logrado algún avance en la captura de los sospechosos. Tampoco sabemos si alguno de los hombres sufrió quemaduras como resultado del contacto directo del chocolate.