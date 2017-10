Miles de "dreamers" no renovaron a tiempo para el DACA

WASHINGTON D.C. (AP )

Unos 21 mil o 22 mil jóvenes inmigrantes, que en su mayoría llegaron a Estados Unidos siendo niños, no presentaron a tiempo sus documentos para renovar su estatus, esto de acuerdo con números preliminares emitidos el jueves por el Departamento de Seguridad Nacional.



El mes pasado, el presidente Donald Trump anunció que eliminará en seis meses el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA por sus siglas en inglés, que aplaza la deportación de cientos de miles de jóvenes que llegaron al territorio de niños y que hoy no cuentan con permiso de residencia.



Sin embargo, el mandatario dijo que para aquellos cuyas autorizaciones expiraran dentro de los seis meses, podrían solicitar renovaciones siempre y cuando lo hicieran para el 5 de octubre.



David Lapan, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que cerca de 133 mil de los 154 mil que son aptos para renovar su solicitud entregaron sus papeles a tiempo.



Los defensores del programa creado por el presidente Barack Obama, dijeron que el departamento no realizó una investigación suficiente.



Lapan señaló que estaría “en apuros” de pensar que los beneficiarios del DACA, conocidos también como “dreamers”, no estaban al tanto del cambio.