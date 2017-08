Contraprotesta opaca marcha conservadora en Boston

BOSTON (AP )

Miles de manifestantes que coreaban consignas anti nazis se reunieron el sábado en el Centro de Boston para expresar su repudio al nacionalismo blanco, empequeñeciendo a un pequeño grupo de conservadores que recortaron su “marcha por la libre expresión” una semana después de que un mitin supremacista terminó con derramamiento de sangre en Virginia.



Alrededor de 15 mil contramanifestantes marcharon a través de la ciudad hasta el histórico Boston Common, donde muchos se reunieron cerca de un quiosco del que previamente se había ido un grupo de conservadores que planeaban dar una serie de discursos. Después, vagonetas de la policía escoltaron a los conservadores fuera de la zona, y contramanifestantes enfurecidos se enfrentaron con las fuerzas de seguridad que intentaban preservar el orden.



Posteriormente, miembros del movimiento Black Lives Matter (La Vida de Los Negros Importa) realizaron una protesta en el Common, donde fue quemada una bandera de la Confederación y los manifestantes golpearon los costados de un vehículo policial. Una persona fue arrestada.



En total se realizaron alrededor de 20 arrestos, según el periódico The Boston Globe.



Posteriormente el sábado en la tarde, el departamento de policía de Boston tuiteó que los manifestantes les estaban arrojando botellas, orina y piedras, y exhortaron a la gente para que se abstuviera de hacer eso. Unos 10 minutos antes, el presidente Donald Trump felicitó a la policía de Boston con un mensaje en Twitter: “Parece que hay varios agitadores opuestos a la policía en Boston. ¡La policía luce firme e inteligente! Gracias”.



Elogió también al alcalde demócrata de la ciudad, Marty Walsh.

Los organizadores del evento conservador, que había sido promocionado como una “Marcha en favor de la libre expresión”, se distanciaron públicamente de los neo-nazis, los supremacistas blancos y otros grupos que fomentaron la violencia en Charlottesville el 12 de agosto. Una mujer falleció durante ese mitin llamado Unite the Right (Unan a la Derecha), y varias personas resultaron heridas después de que un auto embistiera a varios contramanifestantes.



Los detractores temían que los nacionalistas blancos se presentaran en Boston de todas maneras, lo que hubiera incrementado la posibilidad de desagradables confrontaciones en lo que era potencialmente el primer gran encuentro con connotaciones raciales en una de las principales ciudades del país desde los eventos en Charlottesville. Sin embargo, solo unas cuantas decenas de conservadores se presentaron al mitin en el histórico Boston Common, y se dispersaron antes de lo previsto.



Una de las personas que tenía programado dar un discurso en la marcha conservadora dijo que el evento “se desmoronó”.



Samson Racioppi, un candidato al Congreso que estaba entre los que iban a hablar, dijo a la televisora WCVB-TV que no sabía “que el evento estaría tan mal planeado”.



Algunos contramanifestantes se vistieron completamente de negro y cubrieron sus rostros con pañuelos. Corearon consignas anti nazis y anti fascismo, y ondearon carteles con leyendas como: “Que los nazis vuelvan a tener miedo”, “Ama a tu vecino”, “Resiste al fascismo” y “El odio nunca hizo grande a Estados Unidos”. Otros portaban una enorme pancarta en la que se leía “Aplasten a la supremacía blanca”.



“Vine hoy a mostrar apoyo a la comunidad negra y a todas las minorías”, dijo Rockeem Robinson, de 21 años, un consejero juvenil de Cambridge.



Dijo que no estaba preocupado por su seguridad debido a que sintió más apoyo de su lado.



Katie Griffiths, una trabajadora social de 48 años y también residente de Cambridge, que labora con miembros de comunidades pobres y minoritarias, dijo que el odio y la violencia que han ocurrido “dan mucho miedo”.



“Veo gente pobre y gente de color que están siendo convertidas en chivos expiatorios”, declaró. “Las lecciones no aprendidas se pueden repetir”.