Irak está listo para próxima batalla contra ISIS, dice EEUU

BAGDAD (AP )

Las fuerzas iraquíes están en su mayor parte preparadas para la próxima gran batalla contra el grupo extremista Estado Islámico luego de una campaña militar de nueve meses para recuperar la ciudad de Mosul, dijeron cargos militares estadounidenses.



El teniente general Stephen Townsend, el militar estadounidense de mayor rango en Irak, consideró el viernes que el asalto iraquí a la zona de Tal Afar, controlada por la milicia radical, ocurrirá "relativamente pronto".



La próxima contienda se producirá después de semanas de reagrupamiento de tropas y de reparación de equipos y armas tras completar la toma de Mosul en julio.



"No puedo decir que sustituimos cada vehículo dañado o estropeado o cada rifle o ametralladora", informó Townsend, cuyas fuerzas colaboran con el ejército de Bagdad, pero insistió: "Estarán lo suficientemente preparados". desde su mayor éxito hasta la fecha. Hace solo tres años, sus efectivos fueron expulsados del campo de batalla por los combatientes de ISIS.

"Los últimos días de Mosul me parecieron Iwo Jima", declaró Townsend a un pequeño grupo de reporteros.

"Al final, se utilizaron excavadoras para sacar a los combatientes de ISIS de entre los escombros", recordó. "La infantería iraquí avanzaba junto a las excavadoras disparando y lanzado granadas a los combatientes del Daesh que salían de entre los escombros". ISIS y Daesh son diferentes acrónimos para referirse a la milicia radical.

Los humvees iraquíes terminaron con disparos, con los vidrios agrietados con marcas de balas y metralla y sus armas inutilizadas o destruidas.

Desde entonces, gran parte de los equipos iraquíes han sido reparados o sustituidos, informó el general Joseph Votel, el principal responsable militar estadounidense para Oriente Medio, que pasó los últimos días en Irak.

"Creo que están listos", dijo Votel a reporteros el viernes, haciéndose eco de las palabras de Townsend. La prioridad, apuntó, es asegurar que los iraquíes mantienen el impulso y tienen un buen plan de batalla, y que la coalición liderada por Washington esté lista para respaldarlos.

Votel se reunió con líderes militares y políticos iraquíes en Bagdad y con responsables de los peshmerga kurdos en Irbil, en el norte del país. Se aseguraba de que los equipos de asesoramiento militar estadounidenses están con las unidades locales adecuadas para proporcionar el mejor apoyo, información de inteligencia, vigilancia y asesoramiento.

Mandos de ejército de Bagdad informaron que el primer ministro, Haider al-Abadi, ha aprobado sus planes de combate. La contienda incluirá a un amplio espectro de fuerzas, entre ellas el ejército iraquí, equipos antiterroristas, policías y un grupo de milicias, en su mayoría chiíes y respaldadas por Irán.

La ofensiva comenzará "en los próximos días", manifestó el general de brigada iraquí Yahia Rasool a reporteros. Hablando a través de un intérprete, apuntó que las autoridades creen que en la zona de Tal Afar hay entre 1.400 y 1.600 combatientes del Estado Islámico, muchos de ellos extranjeros.

Según Rasool, varias fuerzas iraquíes han rodeado ya su próximo objetivo.

"No creo que vaya a ser más dura que la batalla de Mosul, teniendo en cuenta la experiencia que tuvimos en Mosul", agregó.