VIDEO: Ex colaborador de Trump indigna con respuesta sobre niña migrante discapacitada separada de su madre

Corey Lewandowski dio una muy mala respuesta, e increíblemente insensible, a la historia de una niña de 10 años con síndrome de Down que fue separada de su madre en la frontera... y desencadenó un encendido intercambio de palabras en un debate televisivo en vivo, informa TMZ El ex manager de campaña de Trump fue invitado a Fox News este martes por la tarde junto con Zac Petkanas, un ex asistente de campaña de Hillary Clinton.Los dos tuvieron una acalorada discusión después de que Lewandowski dejara caer un "Womp, womp" sobre el caso de la niña inmigrante discapacitada que estaba siendo separada de su madre y enviada a un centro de detención.Petkanas estaba más que indignado, gritando, "¿Cómo te atreves, señor?!" repetidamente ... mientras Lewandowski no dejaba de hablar.La política de inmigración del país sobre separar a niños de sus padres migrantes ha mantenido una acalorada discusión en los últimos días.LO ÚLTIMO: Sobre el caso de separación de niños migrantesLas noticias más recientes sobre la separación de familias migrantes en la frontera de Estados Unidos con México (todas son horas locales):___20:20Un concejal de Carolina del Sur comparó la política migratoria que separa a los niños migrantes de sus padres con la esclavitud.William Dudley Gregorie, el concejal de la ciudad de Charleston, dijo el martes que tanto él como sus colegas tienen la oportunidad de reconocer que “la Confederación estaba mal al esclavizar a la gente. Era un error tratar a las personas como propiedades, así como vender a sus hijos y separar familias. ¿Suena familiar? Está sucediendo hoy”.El concejo de la ciudad pondera una resolución que pediría disculpas por la esclavitud. Gregorie fue el primer miembro del concejo en hablar luego de una sesión pública que duró más de una hora.___17:06Los ombudsman de México, Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para evitar que niñas, niños y adolescentes migrantes sean separados de sus familias en la frontera sur estadounidense.En concreto, solicitaron que la CIDH pida a Estados Unidos, uno de sus estados miembro, que adopte todas las acciones necesarias para proteger los derechos a la familia, la integridad personal y la libertad personal de niños y adolescentes y que se abstenga de separarlos de sus familias, una práctica que calificaron de “especialmente peligrosa” e “inhumana”, indicaron en un comunicado conjunto.Para estas entidades resulta de “particular preocupación” el cambio en la política migratoria estadounidense que “ha decidido utilizar la separación de familias como una sanción para las personas que intentan migrar a dicho país”.___16:17El canciller chileno Roberto Ampuero criticó la política estadounidense de separar familias migrantes y aseveró que ningún niño debe ser alejado de sus padres.“Para nosotros, resguardar la dignidad de los niños, el bienestar, el cuidado de los niños es central”, aseguró.La administración del presidente Donald Trump alega que eso es necesario para poder procesar a los adultos por ingreso ilegal a Estados Unidos.Sobre la posible decisión estadounidense de abandonar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que calificó de “inhumano” el trato a los inmigrantes, Ampuero señaló que la participación de las naciones en organismos internacionales “es la forma en que la política internacional encuentra un camino sobre la base del diálogo”.___16:06El Estado guatemalteco endureció la postura que había mostrado sobre la situación de los menores separados de sus padres debido a la nueva política migratoria de Estados Unidos.“El gobierno de Guatemala lamenta, condena y rechaza la política migratoria impulsada por EU por considerar que viola los derechos humanos y destruye la unidad familiar”, dijo en un boletín de prensa el gobierno guatemalteco.Sin embargo, el martes temprano la canciller Sandra Jovel había dicho que los menores “no se encuentran detenidos, sino en albergues donde se les está dando el mejor trato posible”.El gobierno no detalló por qué se dio el giro en su posición al respecto de manera repentina.___16:00Bono, cantante de la banda de rock U2, pidió a congresistas de ambos partidos que exijan el cese de la separación familiar de migrantes en la frontera con México.“No puedo pensar en una cosa más antiestadounidense que poner a niños en bodegas”, dijo el rockero a The Associated Press.Bono dijo que debido a que él es irlandés, es difícil no pensar en la historia de su propio pueblo.“Para cualquiera, pero especialmente para la gente irlandesa, que esencialmente fue refugiada económica en este país, es muy, muy lamentable”, dijo sobre la separación de familias.El rockero visitó el Capitolio el martes para agradecer a legisladores republicanos y demócratas del Congreso por los fondos que aprobaron para programas de desarrollo en el extranjero. Él es cofundador de The One Campaign, que aboga por poner fin a la pobreza extrema y enfermedades prevenibles, especialmente en África.___15:15El gobernador de Delaware John Carney rechazó el pedido de enviar efectivos de la Guardia Nacional a la frontera suroeste de Estados Unidos.Carney, demócrata, dijo que no usará a la Guardia para apoyar la política del gobierno del presidente Donald Trump de separar a niños migrantes de sus familiares. Él dijo que el estado recibió el pedido de envío de efectivos el martes.En un comunicado, Carney dijo que Delaware ayudará en la frontera si el presidente revoca la política actual.El gobernador de Maryland Larry Hogan, republicano, y el de Virginia, Ralph Northam, demócrata, también anunciaron el martes que retirarían sus efectivos de la Guardia Nacional y otros recursos desplegados en la frontera, en protesta por la política migratoria del gobierno de Trump.___15:05Algunos líderes empresariales criticaron el martes la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de separar niños migrantes de sus padres en la frontera con México.A través en un comunicado, The Business Roundtable, organización de cabildeo que incluye a los directores generales de Walmart Inc., General Motors Co., Boeing Co. y Mastercard Inc., exhortó al gobierno de Trump a poner fin a la política migratoria.“Esta práctica es cruel y contraria a los valores estadounidenses”, dijo Chuck Robbins, presidente y director general de Cisco Systems Inc. y jefe del comité de inmigración de The Business Roundtable.La organización pidió una reforma migratoria integral que proteja a un grupo de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos de niños. También dijo que no quiere que se frene la inmigración legal, la cual _señaló_ ayuda a las empresas estadounidenses.___14:45Los republicanos en el Senado expresan su apoyo a una propuesta según la cual los padres e hijos migrantes que intenten ingresar ilegalmente al país serían detenidos juntos en lugar de separados.Todos los republicanos de la cámara alta apoyan la medida, dijo el líder de la bancada Mitch McConnell a reporteros el martes. Aseguró que está tratando de conseguir apoyo entre los demócratas, ya que se necesitan 60 votos para conseguir la aprobación.El segundo senador republicano de mayor rango, John Cornyn de Texas, dijo que están buscando “una instalación protegida, segura, humana” donde los padres migrantes puedan estar detenidos junto con sus hijos. Aseguró que las familias recibirían prioridad a la hora de procesamiento.La decisión se tomó tras un almuerzo privado donde hubo discusiones “robustas” y “enérgicas”, según dijeron fuentes internas.__14:30El gobernador de Virginia Ralph Northam se retracta de su decisión de despachar a la Guardia Nacional de su estado para asistir a las agencias federales en la frontera con México debido a su desacuerdo con la política de separar a niños migrantes de sus padres.Virginia no gastará recursos en apoyo de esa “política inhumana”, dijo Northam el martes.El gobernador demócrata indicó que ordenó el regreso del helicóptero y sus cuatro tripulantes, que estaban en Arizona. La tripulación estaba ayudando a la Guardia Nacional de Arizona a vigilar la frontera en una misión de 90 días.El gobernador de Maryland Larry Hogan, un republicano, también anunció que revocaba su decisión de despachar a miembros de la Guardia Nacional. El gobernador de Massachusetts Charlie Baker, republicano, anuló también una decisión previa de enviar un helicóptero de la Guardia Nacional.___13:20El presidente Donald Trump dice que tiene solo dos opciones en materia de inmigración: separar a los niños de sus padres o “abrir las fronteras”.Trump habla de inmigración en un discurso ante la Federación Nacional de Empresas Independientes, que cumple 75 años.Dijo que ha pedido una “tercera opción” al Congreso que permita a las autoridades detener a los niños junto con sus padres como unidad.Una nueva política de “tolerancia cero” aplicada por el gobierno de Trump ha provocado un fuerte aumento de la separación de niños de sus padres en la frontera.“Tenemos que detener la separación de las familias”, dijo Trump, pero añadió que “no podemos permitir que la gente entre sin trabas”.“Sea políticamente correcto o no, nuestro país necesita seguridad”, añadió.___13:15La canciller de Guatemala, Sandra Jovel, informó que han recibido reportes de al menos 465 niños guatemaltecos que han sido separados de sus familias en la frontera sur de Estados Unidos.La diplomática señaló que las autoridades de su país están en proceso de confirmar el número y funcionarios consulares tratan de identificarlos.Jovel dijo que el gobierno guatemalteco envió una nota al Departamento de Estado para pedir “ayuda” y resolver la situación.Aseguró que los menores “no se encuentran detenidos, sino en albergues donde se les está dando el mejor trato posible”.___12:30El gobierno de México condenó la separación de familias migrantes en Estados Unidos y consideró que es resultado de una política “cruel e inhumana”.El canciller Luis Videgaray informó en un mensaje a la prensa que el gobierno mexicano ya envió una nota diplomática con sus reclamos.“No podemos ser indiferentes ante un hecho que claramente representa una violación a los derechos humanos y que pone en situación de vulnerabilidad a niños menores”, señaló.Refirió hasta ahora sólo han identificado a 21 niños mexicanos separados de sus padres, cerca de un 1% del total.Dijo que la mayoría provienen de Guatemala, El Salvador y Honduras.11:30Los gobiernos de El Salvador y Honduras expresan su consternación por las separaciones de familias en la frontera de Estados Unidos.Esa política “conlleva a una violación de los derechos humanos, así como a un aumento de las vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes”, dijo el gobierno salvadoreño en un comunicado.El presidente hondureño Juan Orlando Hernández dijo que planteó el asunto el lunes durante una reunión con el secretario de Estado Mike Pompeo en Washington. Expresó su inquietud de que la política viola el principio universal de los intereses del menor.___10:50Funcionarios de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijeron el martes que todavía están trabajando en el proceso de juntar a padres e hijos que fueron separados en la frontera.Las autoridades informaron que 2.342 menores fueron separados de sus padres después de que fueron detenidos por tratar de ingresar ilegalmente a Estados Unidos del 5 de mayo al 9 de junio. Las autoridades federales adoptaron la política de “cero tolerancia” y arrestan a cualquiera que cruce ilegalmente la frontera. Debido a que los niños no pueden ir a la cárcel con sus padres, se les separa de ellos.____10:48Bill Nelson, senador por Florida, planea visitar el martes una instalación del área de Miami que fue reabierta para menores que ingresaron al país solos y de manera ilegal.____10:36El presidente Donald Trump dice que “siempre debemos arrestar a personas que ingresan ilegalmente a nuestro país”.En una serie de publicaciones en Twitter el martes, Trump sostiene que a los demócratas no les importa el crimen en Estados Unidos y “quiere que los inmigrantes ilegales, sin importar lo malos que sean, puedan invadir e infestar nuestro país, como (la pandilla) MS-13”. Afirma que los demócratas “no pueden ganar con sus terribles políticas, ¡así que los ven como potenciales votantes!“.Trump planea discutir la legislación de inmigración más tarde el martes con los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes.____9:55El representante republicano Bob Goodlatte de Virginia dice que los legisladores “necesitan hacer todo lo posible” para asegurarse de que los niños puedan quedarse con los padres que cruzan la frontera ilegalmente.Goodlatte es presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes y un legislador clave en el proyecto de ley migratorio que esta semana se debatirá en la cámara baja. Dijo en una entrevista el martes en CNN que no tiene objeciones para mantener juntas a las familias migrantes.____9:53Una coalición de secretarios estatales de justicia demócratas pidió el martes que el gobierno de Donald Trump ponga fin a la política de “tolerancia cero” que ha provocado la separación de padres e hijos en la frontera de México con Estados Unidos.Liderados por el procurador de Nuevo México, Héctor Balderas, 21 funcionarios estatales desde California hasta Massachusetts enviaron una carta al secretario de Justicia Jeff Sessions y la secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen.La carta plantea inquietudes sobre las violaciones de los derechos de los niños y los principios constitucionales del debido proceso y la protección igualitaria.____7:30El senador republicano John McCain de Arizona dijo que la actual política de separación familiar de la administración Trump es “una afrenta a la decencia del pueblo estadounidense” y contraria a los principios y valores sobre los que se fundó la nación. McCain tuiteó el lunes por la noche que la administración tiene el poder de rescindir esta política y “debería hacerlo ahora”.McCain se encuentra entre un creciente número de legisladores republicanos que expresan su preocupación por el enfoque de “cero tolerancia” de la administración a los cruces fronterizos ilegales. Más de 2.000 niños han sido separados de sus familias durante un período de seis semanas en abril y mayo.___12:55El presidente Donald Trump se reúne el martes por la tarde con dirigentes republicanos mientras aumentan las voces en el Congreso reclamando el cese de la política de separar a los padres migrantes de sus hijos en la frontera.La reunión ocurre en medio de un generalizado descontento entre legisladores de ambos partidos hacia la política de “cero tolerancia” del gobierno federal hacia los cruces fronterizos ilegales.