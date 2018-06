"Sólo hay dos opciones: Separación de familias o abrir fronteras", dice Trump

WASHINGTON D.C. (AP )

El presidente Donald Trump dice que tiene solo dos opciones en materia de inmigración: Separar a los niños de sus padres o “abrir las fronteras”.



Trump habla de inmigración en un discurso ante la Federación Nacional de Empresas Independientes, que cumple 75 años.



Dijo que ha pedido una “tercera opción” al Congreso que permita a las autoridades detener a los niños junto con sus padres como unidad.



Una nueva política de “tolerancia cero” aplicada por el gobierno de Trump ha provocado un fuerte aumento de la separación de niños de sus padres en la frontera.



“Tenemos que detener la separación de las familias”, dijo Trump, pero añadió que “no podemos permitir que la gente entre sin trabas”.

“Sea políticamente correcto o no, nuestro país necesita seguridad”, añadió.



La canciller de Guatemala, Sandra Jovel, informó que han recibido reportes de al menos 465 niños guatemaltecos que han sido separados de sus familias en la frontera sur de Estados Unidos.



La diplomática señaló que las autoridades de su país están en proceso de confirmar el número y funcionarios consulares tratan de identificarlos.



Jovel dijo que el gobierno guatemalteco envió una nota al Departamento de Estado para pedir “ayuda” y resolver la situación.



Aseguró que los menores “no se encuentran detenidos, sino en albergues donde se les está dando el mejor trato posible”.



Por su parte, el gobierno de México condenó la separación de familias migrantes en Estados Unidos y consideró que es resultado de una política “cruel e inhumana”.



El canciller Luis Videgaray informó en un mensaje a la prensa que el gobierno mexicano ya envió una nota diplomática con sus reclamos.

“No podemos ser indiferentes ante un hecho que claramente representa una violación a los derechos humanos y que pone en situación de vulnerabilidad a niños menores”, señaló.



Refirió hasta ahora sólo han identificado a 21 niños mexicanos separados de sus padres, cerca de un 1% del total.



Dijo que la mayoría provienen de Guatemala, El Salvador y Honduras.



Las autoridades informaron que 2 mil 342 menores fueron separados de sus padres después de que fueron detenidos por tratar de ingresar ilegalmente a Estados Unidos del 5 de mayo al 9 de junio. Las autoridades federales adoptaron la política de “cero tolerancia” y arrestan a cualquiera que cruce ilegalmente la frontera. Debido a que los niños no pueden ir a la cárcel con sus padres, se les separa de ellos.



Bill Nelson, senador por Florida, planea visitar el martes una instalación del área de Miami que fue reabierta para menores que ingresaron al país solos y de manera ilegal.



El presidente Donald Trump dice que "siempre debemos arrestar a personas que ingresan ilegalmente a nuestro país".



En una serie de publicaciones en Twitter el martes, Trump sostiene que a los demócratas no les importa el crimen en Estados Unidos y "quiere que los inmigrantes ilegales, sin importar lo malos que sean, puedan invadir e infestar nuestro país, como (la pandilla) MS-13". Afirma que los demócratas "no pueden ganar con sus terribles políticas, ¡así que los ven como potenciales votantes!".



Trump planea discutir la legislación de inmigración más tarde el martes con los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes.



El representante republicano Bob Goodlatte de Virginia dice que los legisladores "necesitan hacer todo lo posible" para asegurarse de que los niños puedan quedarse con los padres que cruzan la frontera ilegalmente.



Goodlatte es presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes y un legislador clave en el proyecto de ley migratorio que esta semana se debatirá en la cámara baja. Dijo en una entrevista el martes en CNN que no tiene objeciones para mantener juntas a las familias migrantes.



Una coalición de secretarios estatales de justicia demócratas pidió el martes que el gobierno de Donald Trump ponga fin a la política de “tolerancia cero” que ha provocado la separación de padres e hijos en la frontera de México con Estados Unidos.



Liderados por el procurador de Nuevo México, Héctor Balderas, 21 funcionarios estatales desde California hasta Massachusetts enviaron una carta al secretario de Justicia Jeff Sessions y la secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen.



La carta plantea inquietudes sobre las violaciones de los derechos de los niños y los principios constitucionales del debido proceso y la protección igualitaria.