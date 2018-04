Un adolescente es el principal sospechoso de haber matado a su mejor amigo

LOS ÁNGELES, California(AP)

Un joven de 16 años, que buscaba a su mejor amigo desaparecido se convirtió en el principal sospechoso de haberlo matado, dijeron los detectives del sheriff de Los Ángeles.



Jeremy Sánchez, de 17 años, fue hallado muerto el miércoles por la tarde en un lecho de un río en South El Monte, a unos 20 kilómetros del centro de Los Ángeles, dijeron los investigadores.



El padre del adolescente reunió a un grupo de amigos cercanos del menor para buscarlo después de que no se presentó a la escuela el miércoles. El sospechoso y otro amigo encontraron el cuerpo de Sánchez el miércoles por la tarde.



"La persona que lo mató es la que dijo: 'Mira, ahí está'", dijo el teniente John Corina, homicida del sheriff.



Los investigadores creen que el adolescente sospechoso, cuyo nombre no se ha divulgado debido a su edad, apuñaló a Sánchez varias veces y dejó su cuerpo en la zona boscosa.



Los detectives aún están tratando de precisar el motivo del asesinato, pero dijeron que los dos eran "muy buenos amigos".

La prima de Sánchez, Briana Amigon, dijo en un post en GoFundMe que amaba los deportes, que estaba en el equipo de futbol de la escuela secundaria y en el equipo de lucha libre.



"No tenemos palabras para describir el dolor que su familia está experimentando en este momento", escribió.



Edward Zuniga, el superintendente del Distrito Escolar Secundario El Monte Union, dijo que Sánchez era un atleta estudiantil popular y que las autoridades escolares todavía están en estado de shock por su muerte. El distrito escolar está ofreciendo terapia de duelo a otros estudiantes, dijo.



"Jeremy era un niño muy respetuoso, muy extrovertido, y siempre tenía una sonrisa en la cara", dijo su entrenador de lucha libre, Ray Castellanos, después de visitar un monumento improvisado en el lecho del río donde fue asesinado. "Estoy devastado. No se supone que sea de esta manera ".



El adolescente sospechoso fue arrestado la madrugada del jueves cuando los detectives comenzaron a desconfiar de su historia luego de escuchar declaraciones contradictorias durante las entrevistas, dijo Corina.



"Algunas cosas no cuadraban", dijo.



Corina dijo que era inquietante y fuera de lo común que el sospechoso estuviera involucrado en la búsqueda del amigo que presuntamente mató.



"Esta persona mata a su amigo y luego dice: 'Oh, saldré e intentaré encontrarlo'", dijo Corina. "Es casi como si estuviera tratando de echar a todos".



Los detectives obtuvieron una orden de registro y asaltaron la casa del adolescente la madrugada del jueves, donde encontraron evidencia que fue "muy útil" para la investigación, dijo Corina.



Se negó a dar más detalles sobre la evidencia en el caso, pero dijo que era suficiente para que los detectives reservaran al sospechoso por un cargo de asesinato.



Castellanos, quien también había entrenado al padre del adolescente, dijo que Sánchez era un atleta superior en el equipo de lucha libre de la escuela secundaria, pero que también estaba dedicado a su trabajo escolar. Visitó la casa del niño el jueves y dijo que su padre derramó lágrimas mientras se abrazaban durante varios minutos.



Recordando su último intercambio, Castellanos le dijo al adolescente que no comiera comida chatarra porque quería que se mantuviera como un atleta estrella.



"Dijo 'voy a ser un campeón, entrenador'", dijo Castellanos. "Ahora él enseñará a los ángeles en el cielo a luchar".