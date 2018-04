FBI ofrece un millón por información sobre reporteros estadounidenses desaparecidos en Siria

WASHINGTON D.C. (AP)

Las autoridades federales por primera vez están ofreciendo una recompensa por la información que lleva a un periodista estadounidense que ha estado desaparecido en Siria por más de cinco años. La recompensa es de hasta 1 millón.



Austin Tice, de Houston, Texas, desapareció en agosto de 2012 mientras cubría la guerra civil de Siria. Un video publicado un mes después lo mostró con los ojos vendados y sostenido por hombres armados que decían "Oh, Jesús". No se supo de él desde entonces.



Tice es periodista que trabajaba para The Washington Post, McClatchy Newspapers, CBS y otros medios. Desapareció poco después de cumplir 31 años.



Las circunstancias que rodearon su desaparición siguen siendo un misterio. No está claro qué entidad lo está reteniendo y nunca se ha hecho ninguna demanda de rescate. Pero un póster recientemente lanzado por el FBI insta a las personas a informar cualquier información que pueda conducir a su ubicación, recuperación o devolución.



El FBI no dijo por qué estaba ofreciendo el dinero de la recompensa ahora, solo que no estaba relacionado con ningún evento específico o nueva información.



Una portavoz del FBI no dijo cómo los funcionarios liquidaron la suma de millón, solo que los montos de pago de recompensa se basan en una serie de factores que incluyen "la gravedad del peligro o lesión" a un ciudadano estadounidense y el riesgo para la fuente que proporciona la información.



Los padres de Tice han dicho que creen que todavía está vivo y que los gobiernos de Estados Unidos y Siria les han asegurado que están trabajando para garantizar su liberación segura.



De la oferta de recompensa, la madre de Tice, Debra Tice, dijo a The Associated Press el jueves: "Estamos encantados. Estamos contentos por cualquier cosa que pueda mover la aguja y llevar a nuestro hijo a casa ".



Dijo que ella y su esposo no solicitaron la oferta, señalando que era una decisión interna del FBI. Estamos "muy, muy felices de ver ese nivel de participación y compromiso", dijo.



"Realmente calienta nuestros corazones porque es solo otra indicación de su compromiso, participación".