Trump no irá al funeral de Barbara Bush, enviará a su esposa

WASHINGTON D.C. (AP)

El presidente Donald Trump no se unirá a su esposa para asistir al funeral de la ex primera dama Barbara Bush, matriarca de una dinastía política con la que Trump a menudo se enfrentó durante su campaña de 2016.



La Casa Blanca dijo este jueves que Trump no asistiría "para evitar interrupciones debido a la seguridad adicional, y por respeto a la familia Bush y amigos que asisten al servicio".



Se espera que Trump esté en su propiedad de Florida este fin de semana durante el funeral del sábado en Houston.



Las banderas volaron a media asta sobre la Casa Blanca y en la propiedad Mar-a-Lago de Trump en Florida desde la muerte de Bush a la edad de 92 años.



Trump sumó su voz a los tributos que han servido para la esposa del presidente George HW Bush y madre del presidente George W. Bush.



Además ofreció sus condolencias a la familia Bush el miércoles, llamando a Barbara Bush "un titán en la vida estadounidense". Su presencia y su carácter quedaron grabados en la identidad de Estados Unidos ".



Los magnánimos comentarios contrastan con las palabras entre Trump y la familia Bush cuando el empresario convertido en candidato presidencial llevó a cabo una toma de control hostil de un partido republicano gobernado alguna vez por la familia Bush.



Durante su campaña presidencial antiestablishment, Trump solía considerar a la familia Bush como un ejemplo del status quo político, y ejercía un sentimiento antidinástico contra Jeb Bush, uno de los vencidos rivales republicanos de Trump, y Hillary Clinton, su oponente demócrata.



Barbara Bush, por su parte, dijo en una entrevista en febrero de 2016 con CBS News que Trump era como un "showman" y que no "sabía cómo las mujeres pueden votar por alguien" como él.



Los intermediarios describen poca semejanza de una relación entre Trump y los miembros de la familia Bush y una aparición presidencial en el funeral habría atraído más atención a la pelea primaria de 2016 y haber distraído la vida y el legado de Barbara Bush.



Funcionando como un extraño político, Trump a menudo descartaba el manejo del presidente George W. Bush de la Guerra de Irak y se burló del hermano menor de Bush, el ex gobernador de Florida, como "Jeb de baja energía".



Trump incluso sondeó al Bush no humanitario en Twitter en agosto 2015: "Lo último que necesitamos es otro Bush en la Casa Blanca. Sería lo mismo de siempre (recuerda "lee mis labios, no más impuestos"). ¡GRANDEZA! "(De hecho, Bush dijo:" Lea mis labios: no hay nuevos impuestos "durante su discurso de la convención de 1988, una promesa que más tarde lo hirió políticamente).



El otoño pasado, George W. Bush pronunció un discurso que enfrentó muchos de los temas de la presidencia de Trump, todo sin mencionar a Trump por su nombre. Advirtió que "el fanatismo parece envalentonado" y que la política de la nación "parece más vulnerable a las teorías de la conspiración y la fabricación total".



Por la misma época, se publicó el libro de Mark K. Updegrove, "The Last Republicans", en el que el padre Bush llamaba a Trump un "fanfarrón" y George W. Bush se preguntaba si sería el último presidente republicano.



El padre mayor dijo que votó por Clinton en 2016, mientras que George W. Bush dijo que votó a favor de "ninguno de los anteriores".



Un funcionario de la Casa Blanca dijo que Joe Hagin, subjefe de personal de operaciones de Trump, había servido como el principal conducto para la familia Bush antes del funeral de la primera dama.



Hagin también es un veterano de ambas presidencias de Bush. El funcionario habló bajo condición de anonimato para describir las discusiones internas.



Doug Wead, ex asistente especial de George HW Bush, dijo que esperaba un grado final de curación en la relación Bush-Trump.



Recordó al anciano Bush una vez que intervino en una pelea entre dos miembros del personal, diciéndoles: "Si puedo reunirme con Gorbachov, ¿por qué no pueden hablar entre ellos?". Creo que eso está en el ADN de Bush ".



Wead dijo que la evolución de la relación de la familia Bush con el ex presidente Bill Clinton podría ser instructiva. Los miembros del clan Bush se acercaron a Clinton después de sus presidencias, y eventualmente dejaron de lado las duras palabras de la campaña presidencial de 1992. Clinton realizó viajes anuales de verano al complejo familiar de Bush en Kennebunkport, Maine, para visitar a George HW Bush.



Bill, Hillary Clinton, Barack y Michelle Obama planean asistir al funeral de Barbara Bush.



Los presidentes sentados, sin embargo, normalmente no han viajado a los funerales de las ex primeras damas.



Obama no asistió al funeral de Nancy Reagan en 2016 ni al funeral de Betty Ford en 2011, por ejemplo.



Los dolientes en esos servicios incluyeron a la primera dama Michelle Obama, el ex presidente George W. Bush y las ex primeras damas Hillary Clinton y Rosalynn Carter.



Anita McBride, jefa de personal de Laura Bush durante su estancia en la Casa Blanca, dijo que la presencia de Melania Trump en el funeral del sábado demostraría que "entiende y respeta el hecho de que este es un pequeño club de mujeres y es parte de nuestra cultura".



Incluso si no se ven, están en los funerales de los demás y, a menudo, en las aperturas de la biblioteca del otro.



McBride dijo que si bien a la familia Bush no le gustó la retórica de la campaña, "respetan, se ponen de pie y saludan a la oficina del presidente de los Estados Unidos".