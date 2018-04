Matar renueva las preocupaciones de los nativos americanos sin hogar

ALBUQUERQUE, NM(AP)

La mañana en que un hombre sin hogar fue asesinado a balazos en Albuquerque, la policía dice que los videos de vigilancia lo mostraron corriendo por una calle antes del amanecer, y luego los disparos brillaron en la oscuridad.



Ronnie Ross, un hombre de 50 años de la ciudad Nación Navajo de Shiprock, recibió doce disparos, una en la frente y la sien, y cuatro en la espalda, según una denuncia penal.



La policía dice que los dos sospechosos adolescentes acusados de asesinato esta semana aparentemente le dispararon "por diversión" cuando iban y venían de una fiesta en un hotel cercano.



El homicidio fue el más reciente de una serie de asesinatos descarados y asaltos de nativos americanos sin hogar en la ciudad, donde representan solo el 4 por ciento de la población de la ciudad, pero representan el 44 por ciento de las personas que viven en las calles, aumentando la probabilidad de que lo hagan.



Una encuesta de 2014 mostró que el 75 por ciento de los nativos americanos sin hogar en Albuquerque habían sido agredidos físicamente.



"El solo hecho de ser acosados es parte de la vida cotidiana, pero no es tanto un hostigamiento como una intimidación demasiado grande", dijo Gordon Yawakia, que trabaja en el Centro Indígena de Albuquerque y que una vez estuvo sin hogar. "¿Qué haces cuando la gente está en tu contra y entonces las autoridades están en tu contra y no tienes a nadie, sabes?"



En 2014, Allison Gorman y Kee Thompson, ambos navajos, fueron golpeados hasta la muerte mientras dormían en un terreno baldío.



Mientras que las autoridades no dijeron que los hombres fueran blanco porque eran nativos americanos, los activistas no estuvieron de acuerdo y las muertes estimularon la creación de un grupo de trabajo de la ciudad para abordar el problema de los indigentes que el ex alcalde Richard Berry dijo que podría preparar el escenario para cambios en la población en todo el suroeste.



Ahora, la muerte de Ross subraya lo difícil que puede ser proteger y encontrar soluciones para la población sin hogar de los nativos americanos de la ciudad.



"Cuando escucho una historia como esta, agrega leña al fuego", dijo Dawn Begay, quien es la enlace tribal de la ciudad, y trabaja con las personas sin hogar a través de una organización sin fines de lucro local. "Hacia donde nos dirigimos es una buena dirección, pero tiene que suceder más rápido".



La muerte de Ross en marzo se produjo tres meses después de que el cadáver de Audra Willis fuera encontrado decapitado en un área no muy lejos de las montañas Sandia que bordea el lado este de la ciudad.



La mujer de 39 años había venido de To'hajiilee, una pequeña comunidad navajo al Oeste de Albuquerque, y los registros muestran que tuvo varias direcciones durante su tiempo en la ciudad, incluso en el Centro Indígena de Albuquerque.



La muerte especialmente espeluznante de Willis causó conmoción en Albuquerque, al igual que las palizas de Thompson y Gorman tres años antes.



Los dos hombres fueron asesinados en una noche de julio de 2014, cuando las autoridades dijeron que tres niños, de 15, 16 y 18 años, regresaron a su hogar después de una noche de alcohol y decidieron atacarlos mientras dormían en un colchón.



Los hombres fueron golpeados con una pata de madera, bloques de cemento y otros objetos, dijo la policía. Un joven sospechoso le dijo a las autoridades que los adolescentes habían golpeado a docenas de personas sin hogar, aunque aparentemente ninguno había muerto.



En la muerte de Ross, la denuncia presentada contra los sospechosos de 15 y 17 años no identifica un motivo, pero dice que los dos adolescentes alardearon ante sus amigos sobre el tiroteo.



De acuerdo con la policía, amigos y conocidos de los muchachos, a quienes The Associated Press no nombra por sus edades, dijeron que los sospechosos habían estado mostrando un arma en la fiesta y habían dicho a otros que habían disparado contra un hombre. En un momento dado, el niño más pequeño también le dijo a un amigo cercano en la fiesta que le disparó un "vagabundo" en la espalda.



Los chicos hicieron una parada más en la escena para encontrar a Ross todavía con vida, lo que provocó que el niño mayor le disparara varias veces, según la denuncia.



"Es completamente perturbador", dijo el martes el oficial Simon Drobik, portavoz de la policía de Albuquerque. "Acaban de dispararle a este tipo por diversión".