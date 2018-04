Alabama ejecuta al preso más viejo de los EU; tenía 83 años

ALABAMA(AP)

Un recluso de Alabama declarado culpable del asesinato de un juez federal durante una ola de terror Sureño en 1989 fue ejecutado este jueves como el prisionero más viejo condenado a muerte en los Estados Unidos en los tiempos modernos.



Walter Leroy Moody Jr., de 83 años, fue declarado muerto a las 20:42 este jueves después de una inyección en la prisión de Alabama en Atmore.



No tuvo una última declaración y no respondió cuando un funcionario le preguntó si tenía alguna última palabra poco antes de que los químicos comenzaran a fluir.



En su juicio de 1996, los fiscales describieron a Moody como un cobarde meticuloso que cometió asesinatos por correo debido a su obsesión por vengarse del sistema legal, y luego cometieron más ataques con bombas para que pareciera que el Ku Klux Klan estaba detrás del asesinato del juez.



Moody se convirtió en el recluso más viejo de los Estados Unidos ejecutado desde que se reanudaron las ejecuciones en los Estados Unidos en la década de 1970, según el Centro de Información sobre Pena de Muerte sin fines de lucro.



Sus abogados no aumentaron su edad en presentaciones legales, pero argumentaron sin éxito en una petición de indulto al gobernador de Alabama que su edad y salud complicarían el procedimiento de inyección letal.



La Corte Suprema de EU suspendió temporalmente los planes de ejecución el jueves por la noche para considerar las apelaciones tardías de Moody's, pero luego levantó la suspensión sin comentarios, lo que permitió que los planes de ejecución siguieran adelante.



El juez Robert S. Vance, miembro de la 11ª Corte de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos con sede en Atlanta, estaba en su mesa de la cocina en Mountain Brook, Alabama, el 16 de diciembre de 1989, cuando abrió un paquete después de una mañana de trabajo.



La explosión resonó en la casa cerca de Birmingham, matando a Vance al instante e hiriendo gravemente a su esposa, Helen.



Los fiscales dijeron que Moody, que había asistido a la escuela de leyes, guardaba rencor contra el sistema legal porque el Circuito 11º se negó a revocar una convicción de posesión de pipa bomba de 1972 que le impedía ejercer la abogacía.



Las autoridades dijeron que Moody envió por correo un total de cuatro paquetes de bombas en diciembre de 1989.



Un dispositivo vinculado a Moody mató a Robert E. Robinson, un abogado negro de derechos civiles de Savannah, Georgia.



Posteriormente, otras dos bombas postales fueron interceptadas y desactivadas, incluida una en una oficina de NAACP en Jacksonville, Florida.



Las autoridades dijeron que esas bombas estaban destinadas a hacer que los investigadores pensaran que los crímenes fueron motivados por motivos raciales.