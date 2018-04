Putin a Trump: "Tenemos algunas de las prostitutas más hermosas del mundo"

(AP)

El presidente Donald Trump dice que el presidente ruso, Vladimir Putin, le dijo: "Tenemos algunas de las prostitutas más bellas del mundo".



Eso es según un memo escrito por el ex director del FBI James Comey. The Associated Press obtuvo copias de los memorandos de Comey este jueves.



Comey dice que el comentario se produjo durante una breve reunión con Trump en la Casa Blanca en febrero de 2017.



Comey señala que Trump le declaró que el asunto de las "prostitutas" no tenía sentido.



El presidente se refería a las acusaciones en un dossier sobre un posible encuentro entre Trump y prostitutas rusas en un hotel de Moscú.



Comey escribe que Trump no dijo cuándo Putin había hecho el comentario.