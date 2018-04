Roban remolque con 8 mil boletos para Disneyland

GALT, California(AP )

Unos ladrones robaron el remolque de un camión de una organización juvenil que tenía guardados en su interior ocho mil boletos para Disneyland, valorados en unos 800 mil dólares, que se iban a distribuir entre los participantes de una conferencia en el Sur de California, informaron las autoridades.



El remolque, propiedad de Future Farmers of America, fue robado el miércoles de la oficina de la organización en la ciudad de Galt, al sur de Sacramento, informó la Patrulla de Caminos de California.



En los videos de seguridad se observa una camioneta pickup de color oscuro que retrocede hasta engancharse al remolque, dijo Matt Patton, director general de la filial de Future Farmers of America en California.



Patton dijo que el ladrón burló un cerco y rompió un candado para después conectar el remolque a su camioneta.



"Definitivamente estaban al tanto, porque fueron directamente al remolque y no perdieron tiempo en otras cosas", puntualizó.



El remolque también contenía equipo audiovisual, valorado en otros 800 mil dólares, que la organización iba a utilizar en su conferencia anual de liderazgo, que comienza el domingo en Anaheim.



Disneyland canceló esos boletos y está tratando de imprimir nuevas entradas para que los estudiantes de California que asistirán a la conferencia de cuatro días puedan visitar el California Adventure Park, de Disney, el martes, indicó Patton.



La Patrulla de Caminos pidió tomar precauciones al momento de comprar boletos para Disneyland de origen desconocido.